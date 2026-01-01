 / Al Direttore

Il grazie di un'ex dipendente dell'ospedale di Cuneo per le cure ricevute come paziente del Centro Salute Donna

Ci ha scritto una infermiera da due anni in pensione, che si dice orgogliosa di aver lavorato al Santa Croce

Riceviamo e pubblichiamo 

***

Sono un'ex infermiera e ho lavorato nell'A.S.O. S.Croce e Carle fino a due anni fa, quando sono andata in pensione. 

Ultimamente ho dovuto vivere un'esperienza come "paziente" presso il Centro Salute Donna, nello specifico il Centro accoglienza e servizi ginecologico, cosiddetto CAS.

In questo mio percorso sono stata accompagnata con efficienza, tempestività e cortesia.

Voglio quindi esprimere la mia riconoscenza per le cure ricevute: sono orgogliosa di aver lavorato per  un'azienda ospedaliera che vanta questi servizi così eccellenti. 

E' grazie a chi mi ha seguita se ho iniziato l'anno in buone condizioni. 

Con gratitudine.

Lettera firmata 

redazione

