Il grazie di un'ex dipendente dell'ospedale di Cuneo per le cure ricevute come paziente del Centro Salute Donna

Sono un'ex infermiera e ho lavorato nell'A.S.O. S.Croce e Carle fino a due anni fa, quando sono andata in pensione.

Ultimamente ho dovuto vivere un'esperienza come "paziente" presso il Centro Salute Donna, nello specifico il Centro accoglienza e servizi ginecologico, cosiddetto CAS.

In questo mio percorso sono stata accompagnata con efficienza, tempestività e cortesia.

Voglio quindi esprimere la mia riconoscenza per le cure ricevute: sono orgogliosa di aver lavorato per un'azienda ospedaliera che vanta questi servizi così eccellenti.

E' grazie a chi mi ha seguita se ho iniziato l'anno in buone condizioni.

Con gratitudine.

