Il team della Petrolnafta vince il Memorial Giovanni Conti

Nel fine anno, alla Bocciofila Auxilium Saluzzo, è andato in scena, il Memorial Giovanni Conti, giunto alla sedicesima edizione.

Trionfo della quadretta Petrolnafta, con Daniele Grosso, Nicolò Buniva,Marco Capello e Giovanni Chiappero, bravi a superare in finale 13 a 5, un'altra formazione targata Auxilium Saluzzo, formata per l’occasione dall’argentino Nicolas Pretto, Alberto Barale, Fernando Rainero e Stefano Migliore.

Inizio equilibrato, poi sul parziale di 6 a 5, Capello e soci, spiccavano il volo, conquistando la vittoria finale. In semifinale, sconfitta la Perosina, con Lorenzo Brero, Matteo e Simone Mana, e Gabriele Graziano, ed il Vottignasco con Daniele Prato, Gioachino Gastaldi, Lorenzo Basilietti, e Carlo Negro.

Come da tradizione, grande partecipazione di pubblico nel corso della giornata, in una manifestazione, diretta da Claudio Marchisio, sempre interessante, in memoria di una figura importante del sodalizio saluzzese, come appassionato, socio,giocatore ma in modo particolare, grande sponsor, con l’azienda Petrolnafta.

Presenti alla finale ed alle premiazioni, il figlio Gianfranco che dato il via alla finale con il lancio del pallino, il nipote Giovanni, ed i familiari del compianto Giovanni Conti.