Attualità | 01 gennaio 2026, 09:35

Come da tradizione il 'primo ciuccio' ai nati il 1° gennaio lo regalano Targatocn.it e LaVocediAlba.it

L'iniziativa è rivolta ai primi due bambini (maschio e femmina) nati in provincia il primo giorno dell'anno. Chi vuole potrà avere un bavaglino al posto del ciuccio

Cari lettori,

proponiamo anche quest'anno l'iniziativa ' Il primo ciuccio lo regaliamo noi” per lanciare un chiaro messaggio di positività, di vita e di speranza.

Crediamo di poter racchiudere il nostro pensiero di Buon 2026 nel donare ai primi due nati (maschietto e femminuccia) il primo giorno dell'anno un 'ciuccio', il primo 'ciuccio'. Griffato con il nome del nostro giornale.

Il ciuccio' per ogni bambino è compagno dei primi anni, strumento unico di consolazione nei momenti difficili, incoraggiatore speciale nelle prime piccole avventure, formidabile ed inseparabile amico.

Ai genitori primi due nati (maschietto e femminuccia) sarà messo a disposizione un 'ciuccio' per il proprio bimbo/a, spedito a casa. Chi ritiene può chiedere in alternativa un bavaglino.

Così vogliamo dare il benvenuto al 2025, sperando che sappia regalare a tutti le gioie e le emozioni che una nuova vita porta sempre in una famiglia.

Per il ritiro inviare mail a media@morenews.it con nome cognome del bambino, ospedale di nascita ed indirizzo di spedizione.

redazione

