Gli auguri di buon anno del presidente Cirio dall'ospedale pediatrico North Kinangop, nel cuore del Kenya

Capodanno in missione in Kenia per il presidente della Regione Alberto Cirio, arrivato nella mattinata di ieri 31 dicembre assieme all'amico e medico Bruno Frea, da anni in prima linea per portare assistenza e cure nell’ospedale cattolico di North Kinangop.

Dall'aeroporto, con un viaggio di tre ore in auto, hanno raggiunto la missione delle suore Giuseppine che operano per dare assistenza medica, aiuto e supporto ai bambini di strada.

Il presidente ha visitato l'ospedale cattolico North Kinangop

e ha collaborato nella preparazione della cena per la festa di fine anno.

Infine, oggi 1° gennaio, un post per augurare a tutti i piemontesi buon anno.

"Voglio farveli così, con la piccola Melody, una bimba bellissima curata ed amata nell’ospedale pediatrico di North Kinangop nel cuore del Kenya, grazie al lavoro di tanti volontari Italiani. Melody non ha nulla, ma sorride. E sorride anche la sua mamma. Sorridono alla vita.

Che sia un 2026 sereno e di gioia in cui proviamo tutti a sorridere un po’ di più per ciò che conta davvero".