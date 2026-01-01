Il 2025 di Castelletto Stura: un anno di responsabilità, concretezza e comunità

Castelletto Stura e il suo sindaco, Alessandro Dacomo, hanno virtualmente ripercorso un 2025 che si è rivelato significativo sotto vari punti di vista. A tracciarne un bilancio è stato proprio il primo cittadino, in vista di un 2026 che si prospetta altrettanto importante.

“L’anno concluso è stato intenso, impegnativo ma profondamente significativo. – ha esordito Dacomo - Un 2025 che ha richiesto grande senso di responsabilità, perché amministrare oggi un Comune significa confrontarsi quotidianamente con risorse limitate, normative complesse e bisogni crescenti. Allo stesso tempo, è stato un anno che ha rafforzato il legame tra amministrazione e comunità”.

Ecco che il sindaco ha voluto definire bene le tappe di quest’annata.

“Il 2025 è cominciato con l’apertura del nuovo asilo: vedere la curiosità e la gioia dei bambini della scuola dell’infanzia per i nuovi locali è stato un bellissimo inizio. A ruota vi sono state l’apertura dell’asilo nido e la costituzione della seconda sezione che ha garanito a tutte le famiglie castellettesi un miglioramento ndei servizi disponibili”.

Su anziani e fasce deboli: “Come sono stati confermati e migliorati tutti i servizi per le famiglie con figli, è anche avvenuto per gli anziani e le fasce più deboli. Questo ha comportato sicuramente una grande attenzione alla gestione economica per non gravare sui cittadini. Abbiamo lavorato con attenzione sul bilancio, facendo scelte ponderate e spesso non semplici, cercando di garantire equilibrio finanziario e continuità dei servizi senza aumentare le imposte comunali”.

Sulle risorse e sugli investimenti: “Come già negli anni precedenti, sono stati tanti i bandi a cui abbiamo partecipato per reperire risorse per gli investimenti sul nostro territorio, e di questi tanti siamo riusciti a chiuderli con il raggiungimento dell’obiettivo. Si sono conclusi i lavori di efficientamento e ammodernamento degli impianti sportivi e sono in corso i lavori di potenziamento dell’acquedotto. In fase di appalto, invece, i lavori di completamento della struttura polivalente di piazza Nuova e sono inoltre stati reperiti i finanziamenti per il primo lotto di riqualificazione del fabbricato “vecchio circolo Acli” e la messa in sicurezza antincendio della scuola primaria.

Il sindaco non ha inoltre dimenticato il lavoro di squadra della sua Amministrazione e il rapporto con la cittadinanza: “Sono orgoglioso del metodo con cui abbiamo lavorato insieme, Giunta e Consiglio Comunale, non meno importante è stato anche il lavoro di squadra con gli uffici comunali, che ringrazio sinceramente per la professionalità e la dedizione dimostrate ogni giorno. Fondamentale si è confermata la collaborazione e il confronto con i cittadini, con le associazioni e con il volontariato. Essere sindaco significa rappresentare tutti, ma anche saper ascoltare e raccogliere le esigenze del territorio”.

Gli obiettivi e le speranze per il 2026 castellettese: “Mi auguro un futuro fatto di continuità e crescita equilibrata. Continueremo a lavorare per un Comune ordinato, sicuro e attento alle persone, senza perdere la nostra identità. Il 2025 è stato un anno di consolidamento che aiuterà la comunità nella sua crescita costante. In ultimo desidero ringraziare tutti i cittadini di Castelletto Stura per la fiducia, la pazienza e il senso di comunità dimostrato. Amministrare è un compito complesso, ma sapere di poter contare su una comunità unita rende questo impegno forte e motivante”.



