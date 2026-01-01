 / Attualità

Attualità | 01 gennaio 2026, 17:27

Il 2026 si apre con l'aumento dei pedaggi: + 1,5% per viaggiare sull'Asti-Cuneo e sulla Torino-Savona

L'adeguamento riguarda la maggior parte delle società concessionarie e corriponde all'indice di inflazione stimata per l'anno

Il 2026 si apre con l'aumento dei pedaggi: + 1,5% per viaggiare sull'Asti-Cuneo e sulla Torino-Savona

Il nuovo anno si apre con i costi in crescita per chi viaggia su gran parte della rete autostradale italiana. Da oggi 1° gennaio i pedaggi autostradali sono aumentati.

L’incremento medio delle tariffe è circa dell’1,5%, corrispondente all’indice di inflazione stimata per l'anno appena iniziato. 

Questo adeguamento riguarda la maggior parte delle società concessionarie per le quali è in corso l’aggiornamento dei Piani Economico-Finanziari.  

Tuttavia non tutte le tratte subiranno variazioni:
Alcuni tratti restano fermi alle tariffe attuali a causa di particolari condizioni contrattuali o regolatorie. 

Ma non fatevi illusioni: le autostrade della provincia di Cuneo sono tra quelle colpite dagli aumenti. 

Viaggiare sull'Asti-Cuneo - aperta per l'intera tratta appena tre giorni fa -  o sulla A6, la Torino-Savona, costerà l'1,5% in più.     

L’aumento è determinato dall’adeguamento delle tariffe all’inflazione e dalla legge che regola gli aggiornamenti dei piani economici delle concessionarie. 

Dopo alcune decisioni della Corte Costituzionale, che hanno respinto la possibilità di congelare i rincari, il Ministero delle Infrastrutture e l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) hanno confermato gli adeguamenti per il 2026.  

Barbara Simonelli

