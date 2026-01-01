La lettera del sindaco di Sant'Albano alla cittadinanza, per dire grazie nel suo anno più difficile

Massimo Ravera incarna il vero spirito del suo paese: Sant’Albano Stura. Il primo cittadino, nel ringraziare tutta la cittadinanza (dalle esperienze vissute con le associazioni, a quelle con la Amministrazione e non solo) si è espresso attraverso una lettera.

“Si è concluso un anno per me particolarmente travagliato. Come penso tutti voi sappiate, il 14 marzo scorso sono stato colpito da un ictus proprio mentre mi trovavo in Comune nella consueta riunione settimanale. È stata una batosta. A distanza di nove mesi qualche problema persiste, ma si combatte e si lotta su tutti i fronti come è giusto che sia” - ha spiegato con un filo di commozione il primo cittadino. - Approfitto di queste poche righe perringraziare con tutto il cuore ciascuno di voi per avermi fatto sentire vicinanza e affetto, le migliori medicine per me in quei giorni difficili”.

“Il 2025 ha rappresentato la prima annata completa da quando questa amministrazione si è insediata e ad oggi possiamo dirci soddisfatti per aver portato a compimento quelle che erano a gennaio le problematiche evidenziate come priorità. – ha ancora specificato Ravera -Sono stati ultimati i lavori alla scuola dell’infanzia, iniziati dall’amministrazione precedente e fermi all’atto del nostro insediamento: una grande gioia per bimbi ed insegnanti aver ripreso a settembre le attività in un ambiente nuovo e funzionale. Si è poi provveduto a realizzare la nuova illuminazione al campo sportivo, ai campi esterni della bocciofila e all’esterno della chiesa ed è meravigliosa la vista in notturna arrivando da Cuneo. Per garantire la sicurezza dei nostri bimbi in entrata e in uscita da scuola, sono state inoltre installate le fioriere blocca traffico che garantiscono anche la possibilità di sezionare il tratto di Via Morozzo durante gli eventi di paese più rappresentativi come la Fiera e San Liberato”.

Gli altri lavori svolti nell’anno: “Sono stati informatizzati alcuni servizi, rendendo più comodo il compito delle famiglie. Sono state trasformate le linee telefoniche in linee Fttc, al fine di migliorare la velocità delle connessioni Internet e poter permettere attività didattiche più efficaci nelle varie discipline, in attesa della tanto agognata fibra prevista a primavera. Si è provveduto ad asfaltare strade che, come nel caso di via Ambasio a Ceriolo, da decenni non subivano interventi.

In particolare, sono state asfaltate via Airali, il tratto di via Morozzo dalla rotonda degli Olmi fino all’uscita del paese, un tratto di ia Beltrutto e, appunto, via Ambasio nella frazione Ceriolo.Si è intervenuto su ambo i circoli di Ceriolo e Dalmazzi: nel primo caso è stata realizzata la controsoffittatura e le luci a LED, mentre nel secondo sono stati sistemati i serramenti esterni alla struttura.

Da tempo inutilizzata, è stata ripristinata la seconda campana del campanile della nostra parrocchia, ferma da anni per un grave problema di stabilità. È stato acquistato un grande palco di 8 metri per 6, a servizio di tutte le associazioni del paese, cuore pulsante della nostra comunità”.

Sul rapporto con la cittadinanza e gli uffici comunali: “Si è provveduto al miglioramento, attraverso diversi canali, della comunicazione tra Comune e cittadino, fondamentale per ridurre al massimo i disagi e garantire i servizi essenziali.

Il personale degli uffici comunali ha lavorato con grande profitto e in sinergia con l’amministrazione. È intenzione nostra aggiungere. ad inizio anno, una nuova figura dedicata ai tributi, in modo tale da gestire internamente tutto ed essere anche in questo settore più vicino ai cittadini, evitando l’ausilio della società privata a cui oggi ci appoggiamo per accertamenti e riscossioni”.

Il sindaco ha poi concluso archiviando il 2025, con un pensiero al 2026: “Tra tutti i risultati ottenuti, quello che ci sta più a cuore è il fatto di aver ricreato grande armonia in paese e ascoltato tanta gente, cercando sempre di essere utili. Le cose da fare restano tante ed accontentare tutti è davvero impossibile, ma con questi presupposti siamo davvero fiduciosi per l’anno che verrà. I sogni nel cassetto sono tanti, vigiliamo sui bandi in maniera costante e maniacale per portare a Sant’Albano quelle risorse senza le quali nulla è fattibile. Questi nostri sogni sono assolutamente concreti e tutti insieme faremo l’impossibile per realizzarli, a favore di un paese sempre più bello e funzionale. Ringrazio sentitamente tutte le associazioni, i numerosi volontari che si sono adoperati in tantissime attività e tutti i cittadini che ci hanno segnalato problemi, sempre con spirito costruttivo e collaborativo. Un ringraziamento sentito al gruppo di minoranza, sempre vigile su ogni situazione con spirito propositivo. Il 2025 è stato memorabile anche per la nostra squadra di calcio del Sant’Albano, che da neopromossa in Promozione, ha ottenuto il quarto posto assoluto nel girone d’andata. Ora la sfida intrigante nel girone di ritorno”.



