Ignoti danneggiano gli arredi di un parco di Beinette, il sindaco: "Identificheremo i responsabili"

Poche cose sono odiose e anche incomprensibili come gli atti vandalici. Qual è la soddisfazione nel danneggiare ciò che è di tutti, quindi anche di chi compie l'atto?

Rispetto a qualche anno fa, ora però è più facile riuscire ad individuare il o i responsabili, perché i sistemi di videosorveglianza sono sempre più diffusi.

E speriamo tutti che consentano di individuare chi, nella notte di Capodanno, ha pensato di rovinare i tavoli, le panchine e altro materiale nel Parco di Rifreddo a Beinette.

Lo ha scritto in un post su Facebook il primo cittadino Lorenzo Busciglio, che avverte i responsabili, facendo capire proprio questo: che ci sono tutti i mezzi per identificarli.

"La polizia locale ed i carabinieri acquisiranno le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza ed il Comune procederà per le vie legali, sia civili che penali".

Busciglio chiede di essere contattato da chiunque abbia informazioni e dettagli su quanto accaduto. Se a farlo fossero i responsabili stessi, sarebbe un gesto sicuramente apprezzato. Il sindaco risponde al 3382624780.