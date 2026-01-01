 / Cronaca

Cronaca | 01 gennaio 2026, 08:11

Quattro vetture fuori strada nella notte più lunga dell'anno, ma nessun ferito

E' il bilancio dei vigili del fuoco della Granda, impegnati in 13 interventi

Notte di lavoro ma bilancio piuttosto possitivo per i vigili del fuoco della Granda, che sono stati impegnati, oltre che nei consueti servizi di vigilanza al teatro Toselli, in piazza Galimberti e nelle altre zone di assembramento e festa, sono intervenuti 13 volte nella notte appena trascorsa, la più lunga dell'anno. 

Aperture porte ma anche quattro incidenti autonomi di automobilisti finiti fuori strada o contro il guardrail, a Cavallermaggiore, in località Santa Lucia a Entracque, in via Torino a Cuneo e in via Villafalletto a Fossano. 

Nessuno ha riportato conseguenze e tutti hanno rifiutato il trasporto in ospedale. 

Barbara Simonelli

