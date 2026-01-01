Quattro vetture fuori strada nella notte più lunga dell'anno, ma nessun ferito

Notte di lavoro ma bilancio piuttosto possitivo per i vigili del fuoco della Granda, che sono stati impegnati, oltre che nei consueti servizi di vigilanza al teatro Toselli, in piazza Galimberti e nelle altre zone di assembramento e festa, sono intervenuti 13 volte nella notte appena trascorsa, la più lunga dell'anno.

Aperture porte ma anche quattro incidenti autonomi di automobilisti finiti fuori strada o contro il guardrail, a Cavallermaggiore, in località Santa Lucia a Entracque, in via Torino a Cuneo e in via Villafalletto a Fossano.

Nessuno ha riportato conseguenze e tutti hanno rifiutato il trasporto in ospedale.