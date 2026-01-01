Due semplari di Oca selvatica in transito nella zona umida dell'oasi di Racconigi

Il Centro cicogne di Racconigi sarà aperto per le visite nei giorni 2-3-4 gennaio e poi il 6 per la Festa dell’Epifania Domenica 4/1 si rinnova l’appuntamento con l’esperto alle ore 15.

Nel frattempo, i gestori hanno diffuso la foto di Filippo Marmo, che ha catturato due esemplari di Oca selvatica (Anser anser) in transito nella zona umida dell’oasi.

L’Oca selvatica (lunghezza 74–84 cm, apertura alare 149–168 cm, peso 3,3 kg circa) è una specie molto gregaria, ad eccezione del periodo riproduttivo durante il quale le colonie si disperdono; una volta che i giovani si sono involati, gli stormi si riuniscono in luoghi favorevoli per trascorrere il periodo di muta: come tutti gli anseriformi, infatti, compiono una multa completa estiva, per cui perdono tutte le remiganti e le timoniere contemporaneamente, rimanendo quindi inette al volo per circa un mese.

L’etologo Konrad Lorenz ha studiato molto questa specie, scoprendo l’imprinting, il comportamento per cui un piccolo riconosce come genitore il primo soggetto che vede alla nascita.