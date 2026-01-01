Gli articoli più letti del 2025 sulle pagine di Targato Cn: dall'attesa inaugurazione del tunnel di Tenda all'esplosione a Martiniana Po

Nel 2024 a dominare la classifica degli articoli più letti di TargatoCn era stata la Nutella nella sua versione "plant based" ( leggi qui ), seguita da notizie di cronaca come la tragica scomparsa della piccola Anisa Murati al bioparco di Caraglio e il femminicidio di un'anziana donna a Beinette. Giunti alla fine del 2025 siamo pronti a tirare le somme dell'anno che si è appena concluso.

A seguire, tra le oltre 43mila notizie pubblicate quest'anno da TargatoCn, la notizia più letta risulta essere la riapertura del tunnel di Tenda, attesa per anni e finalmente diventata realtà, un evento storico per il nostro territorio. Hanno catturato l'attenzione dei lettori anche vicende dal sapore più leggero, come il ritorno della volpe Giovanna, diventata ormai mascotte del cantiere del Tenda, o la vincita di 2 milioni con un gratta e vinci di un fortunato cuneese. A seguire i dolorosi lutti che hanno colpito il mondo imprenditoriale della Granda: la scomparsa di Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegata della storica azienda dolciaria fossanese, e quella del patron di Acqua Sant’Anna, Alberto Bertone. Spazio anche alla drammatica cronaca, con lo scoppio in un'abitazione a Martiniana Po che ha causato un morto e diversi feriti.

1. Festa (amara) per la riapertura del tunnel di Tenda: da domani si potrà passare, ma solo dalle 12

2. È morta Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegata della Balocco Spa di Fossano

3. Premiazione Anziani Ferrero a più di 1.100 persone in tutto il mondo

4. Scoppio in un'abitazione a Martiniana Po: il bilancio è di un morto, una persona grave al Cto di Torino e altri cinque feriti

5. Vince 2 milioni con un Gratta e Vinci al centro commerciale: la fortuna bussa a Cuneo

6. Aggredito da un pitbull mentre si allena per la maratona di Torino: grave un cuneese di 36 anni

7. Da Ikea ad Action: a Cuneo e dintorni commercio in fermento, tra spostamenti e nuove aperture

8. Addio ad Alberto Bertone, patron di Acqua Sant’Anna: "Imprenditore visionario e coraggioso"

9. Viaggio nella memoria delle discoteche che non ci sono più: Cesar Palace, quando Cuneo ballava

10. Tragedia nella notte a Fossano: un ragazzo muore dopo essere stato investito da un'auto

11. Al tunnel di Tenda è tornata Giovanna, la volpe diventata una mascotte

12. Dramma della disperazione a Savigliano: i corpi di madre e figlio rinvenuti privi di vita in un alloggio di via Trento

13. Venti comuni piemontesi insigniti del titolo di "Borghi più belli d'Italia": sette sono nella Granda

14. Tragedia alla CRI di Caraglio: il 43enne Michele Ciociola Faraglia è deceduto durante il servizio

15. Beinette, addio a Franco Grosso, grande appassionato e presidente del Club2CV

16. Benzinaio “assediato” durante la Fiera del Tartufo ad Alba: oltre 30 denunce contro chi parcheggia all’interno dell’impianto

17. Alpinista precipita sul Colle delle Traversette: deceduto un 27enne di Marene

18. "Minacciava gli artigiani per non pagare i lavori": chiesti 6 anni per ex colonnello dei Carabinieri

19. Un Natale fatto a mano: l’albero delle “tricottine” che porta creatività e solidarietà nel cuore di Carrù

20. Muore colpito al petto da una fucilata durante una battuta di caccia a Carrù