In uscita l’ottavo libro di Beppe Ghisolfi: “Primi passi verso l’economia“

In questo mese di gennaio è in uscita l’ottavo libro di Beppe Ghisolfi dal titolo "Primi passi verso l’economia“ edito da Aragno .



Questo volume - come afferma il banchiere scrittore - è dedicato ai ragazzi della scuola media. L’educazione finanziaria è un super potere per capire il mondo e difendere i propri interessi.



Beppe Ghisolfi, protagonista assoluto nei temi dell’economia e della cultura, è da pochi mesi presidente del Leone d’oro di Venezia per l’economia.



Ci tiene a fare gli auguri con questo messaggio: “Formulo a Targatocn i migliori auguri per un 2026 di successo nel segno della continuità. Lo stesso pensiero rivolgo ai vostri lettori che continuano ad aumentare di anno in anno grazie al vostro lavoro puntuale e molto apprezzato“.



