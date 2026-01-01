 / Eventi

Eventi | 01 gennaio 2026, 08:34

A Cuneo il 2026 è stato accolto da uno spettacolo di fuochi e musica nel cuore della città [FOTO e VIDEO]

Tantissimi quelli che hanno assistito all'evento, per poi proseguire la festa in piazza Foro Boario

Cuneo ha salutato il 2026 con una notte di festa in pieno centro, animata da musica, spettacoli e colori nel cuore della città. 

Per chi è sceso in piazza ieri sera, gli appuntamenti principali si sono concentrati in tre location: piazza Galimberti, piazza Foro Boario e, per chi ha scelto un inizio meno “pop”, il Teatro Toselli.  

In piazza Galimberti, all’approssimarsi della mezzanotte, il cielo si è illuminato con uno spettacolare show piromusicale di luci e fuochi d’artificio sincronizzati con la musica. 

L’evento, molto atteso e realizzato nel “salotto buono” cittadino, ha sostituito i tradizionali botti di Capodanno con uno spettacolo pensato per essere più elegante e sicuro per tutti, anche per gli animali e le persone più fragili.  

Mai, prima di ieri sera, piazza Galimberti era stata scenario di un evento pirotecnico. E sono state centinaia e centinaia le persone che hanno assistito all'evento. 

Non solo in piazza. Alla mezzanotte il cielo si è riempito di esplosioni e fuochi d'artificio anche in altre zone di Cuneo e nei suoi immediati dintorni. Iniziative private e abusive, che per fortuna non hanno avuto conseguenze. 

Poco prima e dopo la mezzanotte, Piazza Foro Boario ha fatto da palcoscenico a una festa con musica dal vivo e dj set. I gruppi Borderlinerockhits and friends e il format Love Hit 2000, insieme ai dj Reghe’n’rolla e July B, hanno accompagnato il countdown collettivo, il brindisi di mezzanotte e il proseguimento della festa fino alle prime ore del nuovo anno, tra hit del passato e successi più recenti. A cura dell’associazione All 4U e di Open Baladin Cuneo.

Sempre nella notte di San Silvestro, al Teatro Toselli si è svolto il tradizionale Concerto di Capodanno con l’Orchestra Filarmonica del Piemonte: un momento più classico e raccolto per accogliere il 2026 con musica e brindisi nel foyer.  

Nel complesso, Cuneo ha vissuto una serata vibrante e partecipata, che ha combinato intrattenimento per tutti i gusti — dalla grande piazza alla musica dal vivo, fino alla scena più elegante del concerto — senza rinunciare all’effetto spettacolo del passaggio al 2026.

Barbara Simonelli

