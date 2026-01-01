Gli eventi per iniziare il 2026 all'insegna della cultura: concerti e spettacoli dal vivo

Per iniziare il nuovo anno "col botto" (metaforico, ovviamente) ecco alcune proposte di concerti per inaugurare al meglio il 2026.
Dalle grandi orchestre sinfoniche ai balletti internazionali, dalle operette ai duo di musicisti d'eccezione, le principali città e i borghi della regione offrono appuntamenti imperdibili per chi vuole iniziare l'anno immerso nella bellezza della musica dal vivo.
CAPODANNO A TORINO
TORINO SEI REGIO!
Giovedì 1 gennaio, alle ore 18 presso il Teatro Regio si terrà il concerto Torino sei Regio! L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. https://www.teatroregio.torino.it/concerti-extra-2025-2026/torino-sei-regio
CAPODANNO AD ASTI
CONCERTO DI CAPODANNO
Giovedì 1 gennaio, alle ore 17, presso il Teatro Alfieri di Asti si terrà il Concerto di Capodanno eseguito dall' Orchestra Sinfonica di Asti, diretta da Silvano Pasini. Nell’intervallo del concerto verrà offerto un brindisi al pubblico.
Info: www.bigliettoveloce.it
ALBA
CONCERTO
Giovedì 1 gennaio alle ore 17, nella chiesa di San Domenico, Concerto di Capodanno con Alba Music Festival. Un programma emozionante con i brani più accattivanti e raffinati del repertorio dei grandi classici e dell’inizio dell'anno in musica. Info: https://www.albamusicfestival.com/it/
BOSSOLASCO
CONCERTO DI CAPODANNO
Giovedì 1 gennaio, alle ore 18 presso la chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista, concerto con il duo Mazzoni-Riganelli (sassofono e fisarmonica) e la direzione artistica di Walter Porro.
Info: 348 681 73 51 info@visitbossolasco.it
CUNEO
CONCERTO SCHIACCIANOCI
Giovedì 1 gennaio, alle ore 17 e alle 20.30, al Teatro Toselli, andrà in scena lo spettacolo in due atti “Schiaccianoci" eseguito dal Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania, uno dei migliori balletti internazionali. Info: https://www.vivaticket.com/it
SAVIGLIANO
XIV CONCERTO DI CAPODANNO
Giovedì 1 gennaio, alle ore 17, presso il Teatro Milanollo, si terrà il XIV Concerto di Capodanno: in scena l’operetta Il Paese dei Campanelli, proposta dalla Compagnia di Operette di Elena D’Angelo. Info: https://www.amiciospedalesavigliano.it/