Nei musei di Cuneo al buio: tre giorni di visite bendati e guidati dai volontari ipovedenti

Venerdì 9, 16 e 23 gennaio, alle ore 18, 19 e 20, rispettivamente presso il Museo Diocesano di Cuneo (contrada Mondovì 15), Museo Casa Galimberti (piazza Galimberti, 6), Museo Civico di Cuneo (via Santa Maria, 10) è in programma “Con-tatto in museo”, visite al buio per tutti, nuovo appuntamento del progetto “Musei all in – Tutti nei musei di tutti”.

L’iniziativa è organizzata da Noau, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e l’Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi di Cuneo ed è finanziata dalla Fondazione CRC con il bando “Impegnati nei diritti”.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti fino ad un massimo di 8 partecipanti per evento; l’iscrizione è obbligatoria su Eventbrite (in caso di disdetta, si prega di cancellare tempestivamente l’ordine per permettere a eventuali persone in lista di attesa di poter partecipare). Per maggiori informazioni scrivere a info@noau.eu

Simone Zenini, presidente della sezione di Cuneo dell’UNIVoC: “Le esperienze al buio sono un modo per permettere alle persone vedenti di immedesimarsi in noi ciechi, per capire le difficoltà ma anche per apprezzare ciò che ci circonda in un modo nuovo. Dopo le ormai tradizionali cene, siamo molto felici di poter collaborare con tutti i musei della città di Cuneo proponendo delle visite al buio: un modo per scoprire un patrimonio ancora sconosciuto a molti, sensibilizzando al contempo il pubblico rispetto all’accessibilità universale”.

Cosa significa muoversi nello spazio senza poter contare sulla vista? Come fare esperienza di uno spazio e di un patrimonio utilizzando gli altri sensi?

A tutti i partecipanti sarà proposta un’esperienza immersiva al buio, bendati, in cui affidarsi totalmente alla guida dei volontari ciechi e del personale dei musei, per scoprire in un modo unico spazi, oggetti e storie attraverso tatto, udito, olfatto e immaginazione. Al termine di ogni esperienza chi lo desidera potrà contribuire con un’offerta libera che sarà devoluta alle attività delle sezioni di Cuneo UICI e UNIVoC.

Il progetto “Musei all in – Tutti nei musei di tutti” ha l’obiettivo di ampliare il diritto alla partecipazione culturale di tutte e tutti, a partire dai musei, con un approccio di rete all’interno del contesto territoriale della provincia di Cuneo. Nei mesi di ottobre e novembre si erano svolti i primi tre appuntamenti della rassegna, adatti anche a bambini con disabilità o fragilità cognitive, in collaborazione con Tree Polo Pediatrico, mentre venerdì 12, 13 e 14 dicembre, sempre nei tre musei cittadini, si sono svolte tre esperienze inclusive per persone sorde e udenti in collaborazione con la sezione di Cuneo dell’ENS (Ente Nazionale Sordi) e con il CGSI (Comitato Giovani Sordi).