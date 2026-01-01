Due nuovi innesti per l'A.C. Bra: da domani saranno a disposizione del mister

L’A.C. Bra comunica di aver perfezionato gli innesti di Mattia Leoncini e Alexandru Capac.

Nato a Firenze nel 2004, Leoncini è un centrocampista ed era svincolato dopo aver giocato nel Rimini nella stagione in corso.

Nato a Craiova (Romania) nel 2005, Capac è una seconda punta di ruolo. Arriva in giallorosso in prestito gratuito, dall’Atalanta. Nella prima parte del 25-26, ha militato nel Rimini.

Saranno ufficialmente a disposizione di mister Fabio Nisticò e dello staff tecnico, dall’apertura della sessione invernale del calciomercato (il 2 gennaio 2026 alle ore 00,00).



