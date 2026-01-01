Dal 13 gennaio 2026 al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27

Dalle ore 8 del 13 gennaio fino alle ore 20 del 14 febbraio 2026, i genitori degli alunni della Granda potranno effettuare online, attraverso la piattaforma Unica, le iscrizioni per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali.

La registrazione riguarda anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali, i percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e il nuovo indirizzo del liceo del Made in Italy.

Oltre alle scuole statali, le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie potranno essere effettuate online esclusivamente per gli istituti che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa.

Restano, invece, cartacee, e devono pertanto essere presentate direttamente presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla Scuola dell'infanzia e quelle relative a specifici percorsi indicati annualmente nella nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

I genitori potranno presentare una sola domanda di iscrizione, ma sarà possibile indicare anche una seconda e una terza scuola a cui indirizzare la propria domanda nel caso in cui l’istituto di prima scelta non abbia disponibilità di posti.

Dopo aver visualizzato l’anteprima della domanda, per verificarne la correttezza, è possibile procedere con l’inoltro. La domanda viene inviata all’istituto indicato come prima scelta e una e-mail di conferma dell’avvenuto invio viene automaticamente recapitata.

La domanda, una volta inoltrata, non può essere modificata. Per eventuali correzioni è necessario contattare l’istituto destinatario, che può restituire la richiesta all’utente entro il termine previsto per le iscrizioni.

In attesa dell’apertura delle iscrizioni, le scuole della nostra provincia sono state premiate dal rapporto annuale Eduscopio, elaborato dai ricercatori della Fondazione Giovanni Agnelli, nel quale i dati hanno testimoniato come la Granda si sia confermata la locomotiva educativa del Piemonte.

Nella graduatoria dei licei classici della provincia, il primato resta nelle mani del Peano-Pellico, che mantiene la leadership anche nello scientifico sportivo. Per quanto riguarda il liceo scientifico delle scienze applicate, spicca il Vallauri di Fossano, mentre nell’indirizzo ordinamentale domani il Giovenale Ancina di Fossano, che quest’anno si distingue, inoltre, come miglior linguistico della provincia. Nel settore delle scienze umane la vetta viene conquistata dal De Amicis di Cuneo, mentre il Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì si trova in cima alla graduatoria per quanto riguarda l’opzione economico-sociale.

Fossano rimane una garanzia per gli istituti tecnici: il Vallauri risulta il miglior tecnologico, mentre sul fronte economico il Denina di Saluzzo registra il dato più alto di occupazione a sei mesi dal diploma (86%), seguito dall’Einaudi di Alba e dallo stesso Vallauri. Riguardo gli istituti professionali, si piazza al primo posto il Virginio-Donadio di Dronero nella categoria dei servizi, mentre per l’industria e l’artigianato il miglior risultato è del Guala di Bra, che sfiora il 90% di collocamento lavorativo post diploma.



