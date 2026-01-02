Mondovì, proseguono i lavori all'ala di piazza Ellero

Proseguono i lavori all'ala nord di piazza Ellero. Un intervento di circa 1 milione di euro, coperto dai fondi PNRR, che consentirà di trasformare la storica struttura in uno spazio chiuso per ospitare eventi.

I lavori hanno preso avvio lo scorso scorso settembre e, da alcuni giorni, è visibile la struttura che sosterrà le vetrate.

Fino al 1931 le tettoie sulla piazza erano quattro, in quell’anno due vennero demolite e parte del materiale venne utilizzato per prolungare il tetto delle due rimanenti, negli anni si sono poi susseguiti interventi di consolidamento e risanamento, tra gli ultimi nel 2023 quello per le verifiche di stabilità di entrambe le tettoie e messa in sicurezza della parti danneggiate.

È possibile "curiosare" l'andamento dei lavori attraverso l'apposito scorcio installato nella zona del cantiere dove sono anche presenti una serie di pannelli che raccontanto l'evoluzione della struttura. "Una narrazione storica che riprende l’evoluzione e le modifiche subite dalle tettoie - spiegavanol sindaco, Luca Robaldo e l’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora - , ma anche una sintesi del nuovo intervento comprensiva di rendering, affinché tutti prendano consapevolezza del ruolo socio-aggregativo che l’Ala Nord dovrà rappresentare per piazza Ellero e per l’intera città. Nell’ottica della massima chiarezza con la cittadinanza, inoltre, ci siamo immaginati alcuni pannelli più ironici e interattivi dove chiunque potrà esprimere desideri, critiche e suggestioni".