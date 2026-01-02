Pagno celebra il Natale con la festa dedicata agli ultra settantenni

Si è svolta a Pagno, la scorsa settimana, la tradizionale festa di Natale dedicata agli ultrasettantenni, un appuntamento molto sentito nel paese della valle Bronda.

La mattinata si è aperta con la messa, momento di raccoglimento e condivisione, a cui ha fatto seguito il pranzo conviviale offerto dall’amministrazione comunale a tutti gli anziani presenti.

Il pranzo è stato preparato dalla gastronomia ‘Petali di Margherita’ di Sanfront e dalla Trattoria di Pagno ‘Da Milva di Andrea’, che hanno contribuito a rendere speciale la giornata.

L’incontro è stato all’insegna dell’amicizia e dello stare insieme, animato dalla musica dei suonatori locali, che hanno creato un clima festoso e familiare.

A tutti i partecipanti è stato inoltre donato un addobbo natalizio realizzato dal ‘Gruppo dell’uncinetto’, segno di attenzione e cura verso gli anziani del paese.

Nel corso della giornata sono stati consegnati anche i panettoni, che i volontari delle associazioni hanno poi iniziato a distribuire a domicilio a chi non ha potuto partecipare.

“Desidero ringraziare – ha detto il sindaco Nico Giusiano - a nome dell’amministrazione comunale, i partecipanti alla festa e i volontari che hanno curato la preparazione del salone per la festa e la distribuzione del pasto. É stata una giornata che ha confermato il valore della comunità e l’importanza di momenti di condivisione, soprattutto nel periodo natalizio”.