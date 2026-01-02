Riforma delle distanze cimiteriali, Patto Civico per la Granda: "Un passo avanti per lo sviluppo dei nostri territori"

Patto Civico per la Granda accoglie con soddisfazione la notizia dell’approvazione da parte del Parlamento della modifica alle norme sulle distanze cimiteriali, recependo la proposta promossa dalla Regione Piemonte.

La nuova disciplina introduce maggiore flessibilità urbanistica, in particolare per i piccoli comuni, consentendo interventi sotto i 200 metri dai cimiteri, rispondendo a esigenze di governo del territorio segnalate da anni dagli amministratori locali.

Il Coordinatore di Patto Civico per la Granda, Alberto Pettavino, dichiara: «Questa modifica normativa rappresenta una svolta concreta per la programmazione urbanistica dei nostri comuni, superando un vincolo datato che aveva spesso ostacolato interventi necessari per la crescita e la valorizzazione dei territori, soprattutto nelle aree interne e montane.»

Pettavino aggiunge: «Desideriamo ringraziare l’assessore regionale Marco Gallo per il lavoro svolto con competenza e attenzione alle istanze provenienti dal territorio, ma anche tutti gli amministratori comunali che, lavorando insieme, hanno contribuito a raggiungere questo importante obiettivo. È il risultato di un percorso condiviso, che dimostra come il confronto costante tra livelli istituzionali possa portare a risultati concreti.»

«Questo è il metodo di lavoro del Patto Civico per la Granda: ascolto dei territori, collaborazione tra amministratori e costruzione di soluzioni pragmatiche, nell’interesse delle comunità locali.»