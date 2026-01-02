Famiglia intossicata dal monossido di carbonio in un appartamento nel centro storico di Bra

Sanitari del 118, Vigili del Fuoco provenienti da Alba, Carabinieri della locale Compagnia e Polizia Locale di Bra sono intervenuti per un’intossicazione da monossido di carbonio registrata in un appartamento del centro storico braidese.
Il fatto intorno alle 13 di oggi, venerdì 2 gennaio, a causa di un barbecue acceso all’interno dell’alloggio.
A farne le spese due bambini in tenerissima età, classe 2023 e 2024, trasportati all’ospedale "Regina Margherita" di Torino, e i loro genitori, ricoverati invece alle "Molinette".
Le condizioni dei quattro non sarebbero fortunatamente gravi.
Non sono stati rilevati danni alle infrastrutture.