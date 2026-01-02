 / Cronaca

Cronaca | 02 gennaio 2026, 15:17

Famiglia intossicata dal monossido di carbonio in un appartamento nel centro storico di Bra

Trasportati in ospedale a Torino due bambini e genitori: non sarebbero gravi. Le esalazioni da un barbecue acceso in casa. Sul posto, due ambulanze del 118, Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del fuoco da Alba

Famiglia intossicata dal monossido di carbonio in un appartamento nel centro storico di Bra

Sanitari del 118, Vigili del Fuoco provenienti da Alba, Carabinieri della locale Compagnia e Polizia Locale di Bra sono intervenuti per un’intossicazione da monossido di carbonio registrata in un appartamento del centro storico braidese.

Il fatto intorno alle 13 di oggi, venerdì 2 gennaio, a causa di un barbecue acceso all’interno dell’alloggio.

A farne le spese due bambini in tenerissima età, classe 2023 e 2024, trasportati all’ospedale "Regina Margherita" di Torino, e i loro genitori, ricoverati invece alle "Molinette".

Le condizioni dei quattro non sarebbero fortunatamente gravi.

Non sono stati rilevati danni alle infrastrutture. 

Redazione

