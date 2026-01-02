 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 02 gennaio 2026, 10:43

Scialpinisti intrappolati dalla neve all’interno del bivacco Olivero. Li liberano i vigili del fuoco

L’intervento del Reparto Volo in Alta Valle Vairata. Un accumulo sospinto dal forte vento impediva ai due, cittadini francesi, di guadagnare l’uscita della struttura a 2.648 metri di quota

L'intervento effettuato dal Reparto Volo dei Vigili del Fuoco Piemonte

L'intervento effettuato dal Reparto Volo dei Vigili del Fuoco Piemonte

Brutta disavventura quella occorsa a due scialpinisti francesi, rimasti bloccati all'interno del bivacco Olivero, a 2.648 metri di quota in Alta Valle Varaita.

Un accumulo di neve sospinto dal vento impediva loro di guadagnare l’uscita all’esterno della struttura.

I due sventurati sono rimasti bloccati per la notte all'interno del bivacco, senza riportare fortunatamente nessuna conseguenza fisica.

I francesi sono stati raggiunti e liberati dall'equipaggio del Drago 61 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco Piemonte.

Le operazioni sono risultate complesse a causa del forte vento, che spirava sulla zona a oltre 40 nodi.

Sbarcati col verricello, gli elisoccorritori hanno spalato la neve e liberato i due malcapitati, rendendo nuovamente accessibile il bivacco.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium