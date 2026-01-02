Scialpinisti intrappolati dalla neve all’interno del bivacco Olivero. Li liberano i vigili del fuoco

Brutta disavventura quella occorsa a due scialpinisti francesi, rimasti bloccati all'interno del bivacco Olivero, a 2.648 metri di quota in Alta Valle Varaita.
Un accumulo di neve sospinto dal vento impediva loro di guadagnare l’uscita all’esterno della struttura.
I due sventurati sono rimasti bloccati per la notte all'interno del bivacco, senza riportare fortunatamente nessuna conseguenza fisica.
I francesi sono stati raggiunti e liberati dall'equipaggio del Drago 61 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco Piemonte.
Le operazioni sono risultate complesse a causa del forte vento, che spirava sulla zona a oltre 40 nodi.
Sbarcati col verricello, gli elisoccorritori hanno spalato la neve e liberato i due malcapitati, rendendo nuovamente accessibile il bivacco.