Al via la VII edizione del Master in Diritto dei Mercati Agroalimentari dell’Università di Torino

È stata attivata la VII edizione del Master Universitario di II Livello in “Diritto dei Mercati Agroalimentari” (a.a. 2025/2026), promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino e gestito dal COREP. Un percorso formativo di alto livello pensato per rispondere alle crescenti esigenze di competenze specialistiche in un settore strategico e in continua evoluzione come quello agroalimentare.
Un Master per formare professionisti del settore agroalimentare
L’obiettivo del Master è formare esperti giuridici e operatori professionali con una preparazione specifica in ambiti chiave quali diritto agrario, sicurezza alimentare, produzione e commercializzazione di alimenti e bevande. Le competenze acquisite permettono di operare efficacemente presso imprese agroalimentari, associazioni di categoria, società di servizi, Pubblica Amministrazione, Aziende Sanitarie e studi professionali legali.
Il corso si rivolge sia a professionisti già attivi nel settore (veterinari, dirigenti ASL, addetti ai controlli di sicurezza, consulenti e legali d’azienda) che necessitano di aggiornamento continuo, sia a neolaureati interessati a costruire una solida carriera nel comparto agroalimentare.
Didattica multidisciplinare e orientata alla pratica
Il Master ha durata annuale e si caratterizza per una forte multidisciplinarietà, combinando lezioni accademiche, approcci didattici innovativi e momenti di approfondimento pratico. Il piano formativo è articolato nei seguenti moduli:
- Impresa agricola
- Fonti UE e nazionali del diritto alimentare e Pacchetto Igiene
- Politica Agricola Comune (PAC)
- Food Safety
- Controllo ufficiale e sistema sanzionatorio amministrativo
- Reati alimentari
- Alimenti di origine animale e commercio di alimenti
- Filiera agroalimentare e innovazione
- Concorrenza e tutela del consumatore
- Filiere verticali
Destinatari, periodo e modalità di svolgimento
Il Master è aperto a laureati del vecchio ordinamento, magistrali o specialistici di tutte le classi di laurea, senza necessità di abilitazione professionale.
Le lezioni si svolgeranno dal 19 marzo 2026 a febbraio 2027, prevalentemente online, il giovedì e venerdì pomeriggio (16.30–19.30), con alcuni sabati mattina dedicati ad attività integrative e visite didattiche.
Costi, scadenze e titolo rilasciato
La quota di iscrizione è pari a 3.300 euro. È prevista una riduzione di 300 euro per le iscrizioni effettuate entro il 16 gennaio 2026 (early bird).
- Scadenza early bird: 16 gennaio 2026
- Scadenza iscrizioni: 13 febbraio 2026 (ore 15.00)
Al termine del percorso, previo rispetto dei requisiti di frequenza (almeno 2/3 delle ore), superamento delle verifiche e discussione della tesi finale, viene rilasciato il Diploma di Master Universitario di II Livello dell’Università degli Studi di Torino.
Direzione scientifica e convenzioni
Il Master è proposto dalla Prof.ssa Maura Mattalia, Professoressa Associata di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Sono inoltre possibili convenzioni con enti e organizzazioni, con sconti dedicati, al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
Informazioni e contatti
- Sito web: www.master-agroalimentare.it
- Email: iscrizioni@corep.it
- Telefono: 011/63.99.214
Un’occasione formativa di eccellenza per chi vuole specializzarsi nel diritto dei mercati agroalimentari e acquisire competenze spendibili in uno dei settori chiave dell’economia italiana ed europea.