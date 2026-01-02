Al via la VII edizione del Master in Diritto dei Mercati Agroalimentari dell’Università di Torino

È stata attivata la VII edizione del Master Universitario di II Livello in “Diritto dei Mercati Agroalimentari” (a.a. 2025/2026), promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino e gestito dal COREP. Un percorso formativo di alto livello pensato per rispondere alle crescenti esigenze di competenze specialistiche in un settore strategico e in continua evoluzione come quello agroalimentare.

Un Master per formare professionisti del settore agroalimentare

L’obiettivo del Master è formare esperti giuridici e operatori professionali con una preparazione specifica in ambiti chiave quali diritto agrario, sicurezza alimentare, produzione e commercializzazione di alimenti e bevande. Le competenze acquisite permettono di operare efficacemente presso imprese agroalimentari, associazioni di categoria, società di servizi, Pubblica Amministrazione, Aziende Sanitarie e studi professionali legali.

Il corso si rivolge sia a professionisti già attivi nel settore (veterinari, dirigenti ASL, addetti ai controlli di sicurezza, consulenti e legali d’azienda) che necessitano di aggiornamento continuo, sia a neolaureati interessati a costruire una solida carriera nel comparto agroalimentare.

Didattica multidisciplinare e orientata alla pratica

Il Master ha durata annuale e si caratterizza per una forte multidisciplinarietà, combinando lezioni accademiche, approcci didattici innovativi e momenti di approfondimento pratico. Il piano formativo è articolato nei seguenti moduli:

Impresa agricola

Fonti UE e nazionali del diritto alimentare e Pacchetto Igiene

Politica Agricola Comune (PAC)

Food Safety

Controllo ufficiale e sistema sanzionatorio amministrativo

Reati alimentari

Alimenti di origine animale e commercio di alimenti

Filiera agroalimentare e innovazione

Concorrenza e tutela del consumatore

Filiere verticali

Destinatari, periodo e modalità di svolgimento

Il Master è aperto a laureati del vecchio ordinamento, magistrali o specialistici di tutte le classi di laurea, senza necessità di abilitazione professionale.

Le lezioni si svolgeranno dal 19 marzo 2026 a febbraio 2027, prevalentemente online, il giovedì e venerdì pomeriggio (16.30–19.30), con alcuni sabati mattina dedicati ad attività integrative e visite didattiche.

Costi, scadenze e titolo rilasciato

La quota di iscrizione è pari a 3.300 euro. È prevista una riduzione di 300 euro per le iscrizioni effettuate entro il 16 gennaio 2026 (early bird).

Scadenza early bird: 16 gennaio 2026

Scadenza iscrizioni: 13 febbraio 2026 (ore 15.00)

Al termine del percorso, previo rispetto dei requisiti di frequenza (almeno 2/3 delle ore), superamento delle verifiche e discussione della tesi finale, viene rilasciato il Diploma di Master Universitario di II Livello dell’Università degli Studi di Torino.

Direzione scientifica e convenzioni

Il Master è proposto dalla Prof.ssa Maura Mattalia, Professoressa Associata di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino.

Sono inoltre possibili convenzioni con enti e organizzazioni, con sconti dedicati, al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Informazioni e contatti

Un’occasione formativa di eccellenza per chi vuole specializzarsi nel diritto dei mercati agroalimentari e acquisire competenze spendibili in uno dei settori chiave dell’economia italiana ed europea.