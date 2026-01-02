L’IIS Sebastiano Grandis, insieme a Bisalta Vita ETS: un ponte tra scuola, territorio e benessere giovanile

L’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Sebastiano Grandis’ di Cuneo si conferma protagonista attivo nel tessuto sociale locale, grazie a una rete di collaborazioni che coinvolgono molte realtà del territorio nel quale è inserito.

L’ultima importante collaborazione è quella stipulate con BISALTA VITA ETS, realtà voluta fortemente da Banca di Boves-Credito Cooperativo Italiano- che ne è anche Socio Fondatore.

L’obiettivo condiviso della collaborazione è la crescita culturale, sociale e personale delle nuove generazioni, attraverso progetti che mettono al centro il benessere dei giovani e il successo formativo di ciascuno.

Eventi di avvio:

Progetto: La tua vita: una special edition! Progetto di sviluppo tra corpo, emozioni e relazioni.

Il Progetto nasce grazie alla collaborazione tra Bisalta Vita ETS e il Dipartimento Interaziendale Salute Mentale di Cuneo. Grazie all’ulteriore collaborazione con l’II Sebastiano Grandis, si propongono due eventi rivolti principalmente ai giovani del territorio. Tutti gli alunni sono pertanto invitati a partecipare!

Lunedì 12 gennaio 2026, ore 18.00 – Spazio Varco & Auditorium Foro Boario, Cuneo: ‘Power Up! Nutrizione e sport: l’upgrade per la tua vita’. Interverranno: Dott. Marco Cipolat, Dott.ssa Sara Mattalia, Prof. Gian Maria Cherasco, Dott.ssa Annamaria Pacilli. Moderatrice: Daniela Bianco (giornalista).

Spazio Varco & Auditorium Foro Boario, Cuneo: ‘Power Up! Nutrizione e sport: l’upgrade per la tua vita’. Interverranno: Dott. Marco Cipolat, Dott.ssa Sara Mattalia, Prof. Gian Maria Cherasco, Dott.ssa Annamaria Pacilli. Moderatrice: Daniela Bianco (giornalista). Lunedì 2 febbraio 2026, ore 18.00 – Sala Polivalente Banca di Boves (Teatro dell’Olmo), Boves: ‘Lo sport nel piatto: ad ognuno il suo!’ Interverranno: Dott. Marco Cipolat, Dott.ssa Sara Mattalia, Prof. Gian Maria Cherasco, Dott.ssa Daniela Massimo. Moderatrice: Daniela Bianco (giornalista).

«Crediamo profondamente nel valore della collaborazione con il territorio e nella costruzione di una comunità educante che metta al centro il benessere e il successo formativo di ogni studente - affermano Milva Rinaudo , Dirigente IIS S. Grandis di Cuneo e Michele Baudino, Presidente Bisalta Vita ETS – Entrambi gli eventi vogliono ascoltare, dialogare, sciogliere nodi, creare strumenti per creare un modo di fare comunità, condividendo e ragionando su tematiche giovanili di assoluta delicatezza ed urgenza. Due incontri fondamentali per i nostril ragazzi, veri protagonisti della serata».

Grande novità per l’anno scolastico 2026-27: parte il nuovo indirizzo Liceo del Made in Italy!

Preparazione per diventare

ambasciatori dell'eccellenza italiana come traguardo,

il talento di ogni studente come punto di partenza.

Per saperne di più:

https://www.grandiscuneo.edu.it/percorsi-studio?id=5366