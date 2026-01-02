A Demonte un dialogo sulla montagna: Irene Borgna e le guide di Valle Stura Experience al Palatenda

Sabato 3 gennaio alle 20:30, al Palatenda di Demonte, il Consorzio Valle Stura Experience propone una presentazione fuori dagli schemi del libro “Cose che capitano in montagna”, ultimo lavoro di Irene Borgna, scrittrice, antropologa e profonda conoscitrice dei territori alpini.

Non una semplice presentazione, ma una tavola rotonda partecipata, in cui l’autrice dialogherà con Marika Abbà e Stefano Melchio, guide escursionistiche del Consorzio, partendo da storie, episodi e riflessioni contenute nel libro. Un confronto aperto su temi oggi centrali per chi vive e frequenta la montagna: il rapporto tra uomo e ambiente, i cambiamenti in atto, l’esperienza dell’andar per monti, la fragilità e la forza dei territori alpini.

Attraverso esempi concreti e vissuti reali, la conversazione si propone come una chiacchierata collettiva, accessibile e coinvolgente, capace di intrecciare narrazione, esperienza sul campo e sguardo contemporaneo sulla montagna di oggi.

L’incontro rappresenta uno dei primi eventi del 2026 per il Consorzio Valle Stura Experience, che sceglie di aprire l’anno puntando su cultura, condivisione e dialogo, nel segno di una montagna vissuta, raccontata e pensata insieme.

L’appuntamento è aperto al pubblico e pensato per residenti, appassionati, operatori del settore e curiosi: un’occasione per iniziare il nuovo anno incontrandosi, ascoltando e confrontandosi.

Per non perdere tutti gli appuntamenti di gennaio, visitate il link https://www.vallesturaexperience.it/categoria-prodotto/experience/

Per informazioni: portadivalle@vallesturaexperience.it +39 328 2032182