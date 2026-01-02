Savigliano, Consiglio comunale convocato l’8 gennaio: Petra Senesi subentra a Giulio Ambroggio

Il Consiglio comunale di Savigliano è stato convocato in sessione straordinaria per giovedì 8 gennaio alle 19, nella Sala consiliare del Municipio.

Punto centrale degli argomenti all’ordine del giorno sarà la surroga del consigliere comunale Giulio Ambroggio, deceduto lo scorso 21 dicembre.

In applicazione dell’articolo 45 del Testo unico degli enti locali, il seggio vacante verrà attribuito al primo dei candidati non eletti della lista di minoranza collegata all’allora candidato sindaco Ambroggio, ovvero Petra Senesi per "La nostra Savigliano".

Psicologa e psicoterapeuta, nata a Savigliano il 27 gennaio 1978, Senesi vanta già una significativa esperienza amministrativa: è stata assessore alla Cultura nella giunta guidata da Giulio Ambroggio dal dicembre 2018 al 2022, subentrando a Laura Liberti, che si era dimessa a un anno e mezzo dalle elezioni.

Attualmente ricopre anche il ruolo di presidente del Lions Club Saluzzo-Savigliano per l’anno lionistico 2025-2026.

Petra Senesi ha formalizzato l’accettazione dell’incarico e dichiarato l’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, come previsto dalla normativa vigente.

La seduta dell’8 gennaio si aprirà con comunicazioni, interrogazioni e interpellanze, per poi procedere alla convalida della nomina di Petra Senesi.

A seguire, il Consiglio sarà chiamato a deliberare una serie di sostituzioni rese necessarie dal decesso di Ambroggio negli organismi di rappresentanza esterni e interni all’ente.

In particolare, verrà nominato un nuovo consigliere di minoranza nel Consiglio dell’Unione dei Comuni “Terre della Pianura”, di cui Savigliano fa parte insieme a Marene e Monasterolo di Savigliano. Analoga sostituzione riguarderà la Consulta Cultura e Promozione del Territorio, dove Ambroggio rappresentava la minoranza, e la Commissione giudicatrice del Premio di studio “Città di Savigliano – Antonino Olmo”, nella quale il consigliere scomparso sedeva come componente consiliare di minoranza.

Tutti i provvedimenti in discussione, su relazione del sindaco Antonello Portera e dell’assessore alla Cultura Roberto Giorsino, sono accompagnati dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e di conformità legale e, vista l’urgenza, potranno essere dichiarati immediatamente eseguibili.

La prima seduta dell’anno del Consiglio Comunale di Savigliano segna così l’avvio dell’attività consiliare del 2026, in un momento di riorganizzazione istituzionale e nel ricordo del contributo politico e amministrativo lasciato da Giulio Ambroggio.