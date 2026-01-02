SUPERLEGA / Piacenza-Cuneo, al PalaBanca un'altra montagna da scalare per i piemontesi

Dopo il Boxing Day di Santo Stefano, il 2026 apre ufficialmente il suo cammino con il terzo turno di ritorno di SuperLega.

Si parte sabato 3 gennaio con l’anticipo che vedrà protagonista la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, impegnata nella seconda trasferta consecutiva in terra emiliana: dopo Modena, riecco il PalaBanca di Piacenza, teatro di tante sfide ad alta tensione negli anni d’oro del volley piemontese.

Sulla carta, quella contro la Gas Sales Bluenergy è l’ultima delle cosiddette “sfide impossibili” che il calendario ha messo sulla strada della squadra di Matteo Battocchio. I biancoblù non vincono dal 16 novembre, quando alla quinta giornata d’andata superarono 3-0 Grottazzolina a Porto San Giorgio. Da lì, una lunga serie di otto sconfitte consecutive contro Trento, due volte Modena e Civitanova, Milano, Verona e Perugia ha complicato il cammino di Cavaccini e compagni.

Eppure, proprio Piacenza rappresenta una tappa chiave prima dello scontro diretto che porterà in Piemonte la Yuasa Battery Grottazzolina.

Il confronto tra le due formazioni, in programma il 10 gennaio a San Rocco Castagnaretta, profuma già di resa dei conti, anche alla luce della sfida tra Grottazzolina e Cisterna, ultima e penultima della classifica, del prossimo weekend. Una vittoria di Marchisio e compagni al PalaSavelli riaprirebbe almeno in parte i giochi; in caso contrario, le speranze resterebbero legate a un exploit in Piemonte. Conti che il campo, come sempre, è pronto a confermare o smentire.

La Gas Sales arriva all’appuntamento reduce dalla sconfitta di Civitanova, un passo falso che è costato alla squadra di Boninfante il quinto posto momentaneo, superata da Lube e Milano. A far da contraltare, però, il passaggio alla Final Four di Coppa Italia conquistato proprio davanti al suo pubblico ai danni di Modena ad inizio settimana.

All’andata, al Palasport di San Rocco Castagnaretta, Cuneo andò a un passo dall’impresa, arrendendosi solo al tie-break per 3-2 dopo essere stata avanti di due set. Una gara che mise in luce il carattere dei piemontesi, capaci di illudere prima che la maggiore solidità e profondità di Piacenza emergessero alla distanza, soprattutto grazie al muro e alla continuità in attacco degli emiliani.

Coach Matteo Battocchio avrà a disposizione anche il neo arrivato Alexandre Strelhau, anche se è difficile ipotizzare un suo impiego fin dalle prime battute. Non è escluso che il francese possa però ritagliarsi uno sprazzo di gioco durante il match.

Fischio d’inizio alle ore 17. Il turno si completerà domenica 4 gennaio con Trento-Civitanova, Perugia-Milano, Padova-Modena, Grottazzolina-Cisterna e Monza-Verona. Per Cuneo, al PalaBanca, c’è una montagna da scalare.