VOLLEY A3M / Il Monge Gerbaudo Savigliano vuole voltare pagina: sabato sfida alla capolista Reggio Emilia

Nuovo anno, nuove ambizioni. Salutato senza troppi rimpianti un 2025 complesso, il Monge-Gerbaudo Savigliano si appresta a vivere la prima giornata di ritorno del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca, ospitando nel primo sabato del 2026 la forte Conad Reggio Emilia al PalaSanGiorgio.

L’avversario. Prima della classe con 28 punti all’attivo in 10 giornate, frutto di 9 vittorie e una sola sconfitta, con 28 set conquistati e appena 9 lasciati agli avversari di turno. Basterebbe questa perifrasi a descrivere la forza degli emiliani, di gran lunga la miglior squadra del girone d’andata, con un vantaggio già significativo di 4 punti su San Giustino, prima inseguitrice. C’è dell’altro, però, perché a raccontare la qualità dei giallorossi sono forse, soprattutto, i nomi presenti in un roster costruito già in estate per centrare il grande salto. La compagine guidata da coach Tommaso Zagni può contare, infatti, su uno dei migliori realizzatori di categoria, l’opposto Mian (197 punti e primo nell’intera A3 per numero di battute vincenti), ma anche su uno schiacciatore come Chevalier, capace di mettere a referto 20 punti nell’ultima partita (il derby vinto con Mirandola) e su centrali decisamente di categoria superiore, tra i quali spicca il nome di Sighinolfi, ex Cuneo con tanta esperienza in A2. Insomma, una squadra completa, che solo la forza del PalaSanGiorgio sembra poter frenare.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Con questa, servirà anche la forza dell’orgoglio del gruppo saviglianese, che, proprio nell’ultimo giorno del 2025, ha salutato coach Simone Serafini. La squadra è stata affidata a coach Andrea Berra, che ha già fatto fronte comune con dirigenza e giocatori con l’obiettivo di vivere un girone di ritorno all’insegna della risalita. "Il gruppo è più unito che mai e ha tratto anche forza dalle ultime vicissitudini – spiega il Ds e capitano biancoblù Francesco Dutto. Ora alla guida c’è Andrea Berra, che è la persona giusta, perché conosce bene i ragazzi ed è un grandissimo motivatore. Dal canto nostro, sappiamo quanto valiamo e non vediamo l’ora di poterlo dimostrare. La prima del 2026 sarà difficilissima, ma vogliamo comunque lottare su ogni palla per provare a crearci delle opportunità anche contro una squadra costruita per la vittoria finale. Da qui alla fine, in ogni partita sarà fondamentale raccogliere anche solo qualche briciola, perché messe assieme, tante briciole possono, a fine anno, lasciare in eredità una fetta di pane che può significare salvezza. Mi auguro di poter avere dalla nostra un palazzetto gremito, visto anche il periodo di feste”.

I precedenti. L’unico incrocio tra le due squadre risale alla prima giornata del 2025/26: un 3-0 per Reggio Emilia che certificò la forza del Volley Tricolore, nonostante un terzo set deciso solo ai vantaggi (29-27).

I biglietti. Fino alle ore 16 di sabato 3 gennaio è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Conad Reggio Emilia sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

Una sottoscrizione a premi… natalizia. Come ormai da tradizione, non poteva mancare anche quest’anno l’ormai consueto appuntamento con la sottoscrizione a premi promossa dal Volley Savigliano. Anche durante la partita della prima squadra di sabato, sarà infatti possibile acquistare presso il botteghino del PalaSanGiorgio i biglietti, dal valore di 1 euro, per sperare di vincere uno dei tanti bellissimi premi messi in palio. L’estrazione è prevista per il prossimo 31 gennaio 2026.



