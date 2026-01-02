Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano"

(Adnkronos) - "Abbiamo ricoverato da ieri sera tre ragazzi, una giovane quasi 30enne e gli altri sono 2 ragazzini 15enni. Oggi stiamo organizzando tutto il trasbordo dei giovani ospiti italiani che sono ricoverati nei vari ospedali della Svizzera. La parte significativa di questa iniziativa è stata aver inviato questo gruppo di nostri tecnici che è partito ieri sera, tutti esperti in problematiche di ustioni dell'ospedale Niguarda che hanno girato i vari ospedali in Svizzera. Questa mattina abbiamo avuto le cartelle cliniche di tutti i ricoverati negli ospedali e questo ci ha permesso di stabilire i pazienti che possono essere trasportati con elicottero e di identificare quelli che al momento per le grandi ustioni non possono essere trasferiti a Milano. Oggi dovremmo riuscire a trasferire nel nostro ospedale 4 dei giovani che sono ancora feriti, il primo dovrebbe essere in arrivo questo mattina è un ragazzo di 15 anni che arriva dall'ospedale di Berna. L'elicottero è a Berna ma abbiamo problemi di meteo perché c'è nebbia e quindi l'attravesamento delle Alpi è problematico. Quando il meteo lo permetterà arriverà qui, spero entro la mattinata". Così l'assessore regionale al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, nel punto stampa all’ospedale Niguarda per fare un aggiornamento sullo stato di salute dei pazienti italiani feriti nella strage di Crans-Montana.

"Quando le condizioni meteo ce lo permetteranno altri 3 quindicenni arriveranno al Niguarda, due si trovano all'ospedale di Losanna e sono già stati visti dal nostro team e un altro viene dall'ospedale di Ginevra. Quindi dovremmo avere entro questa sera 7 dei nostri ragazzi feriti e ricoverati al Niguarda. Gli altri 6 feriti li abbiamo di fatto tutti identificati si trovano fra l'ospedale di Berna e di Zurigo - dove c'è il centro per grandi ustionati. Se ci daranno l'ok per essere trasportati li riporteremo a casa il prima possibile", ha continuato Bertolaso.

"Questa sera saremo in grado di dare ulteriori elementi sulla base delle condizioni del meteo", ha aggiunto. Dei 6 feriti ancora in Svizzera "due non li conosciamo nel senso che sono intubati e non possono parlare - ha precisato ai giornalisti - ma chi li segue ha capito che sono due ragazzi italiani. Questi 6 al momento non posso essere trasportati, perché sono in condizioni gravi, li stiamo seguendo con il nostro team che verificherà le condizioni. Però non siamo noi che decidiamo se il paziente si può trasportare, quando il medico curante che ha preso in cura i nostri connazionali dirà che può essere trasferito noi lo prendiamo in carico".

"Al momento abbiamo avuto 4 autorizzazioni al trasporto - ha precisato Bertolaso - per i 4 giovani che contiamo di far arrivare a Milano entro la giornata di oggi sempre se la nebbia non ci farà scherzi altrimenti abbiamo chiesto alla nostro Aeronautica Militare di darci un aeroambulanza per trasportarli. Poi per gli altri 6 vedremo, non possiamo correre il rischio".