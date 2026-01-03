Alba sempre più plurale: quasi 3.800 residenti stranieri, crescono famiglie e minori

La popolazione straniera residente ad Alba continua a rappresentare una componente stabile e significativa della comunità cittadina. Al 31 dicembre 2025, secondo i dati elaborati dall’Associazione Culturale Immigrati Alba ODV (A.C.I.A.), i cittadini stranieri residenti sono 3.792, di cui 1.850 uomini e 1.942 donne, con un incremento di 71 unità rispetto all’anno precedente.

Un dato che conferma un trend di crescita moderata ma costante, accompagnato da una struttura demografica articolata. I minori stranieri sotto i 18 anni sono 624, mentre gli over 65 risultano 254, a testimonianza di una presenza che non riguarda solo il lavoro stagionale o temporaneo, ma nuclei familiari radicati e percorsi di vita ormai consolidati.

Le comunità numericamente più rilevanti restano quelle provenienti dalla Romania (1.208 residenti), seguita da Albania (458), Marocco (425), Macedonia del Nord (188) e Bulgaria (146). Nel corso del 2025 si registrano inoltre 21 nascite da genitori stranieri e 6 decessi, dati che contribuiscono a delineare una popolazione in equilibrio, inserita nel ciclo demografico ordinario della città.

Sul fronte dei percorsi di integrazione formale, 80 cittadini stranieri hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel Comune di Alba nel corso dell’anno. Un numero in calo rispetto al 2024, ma che resta indicativo di un processo di inclusione che continua a produrre risultati concreti.

Per A.C.I.A., che opera quotidianamente sul territorio, questi numeri non sono semplici statistiche, ma il riflesso di una realtà viva. “La comunità straniera è parte integrante della città di Alba, fatta di famiglie, minori, lavoratori e anziani” sottolinea il presidente Elbounadi Abdelkhalek. “I dati confermano quanto sia fondamentale continuare a investire in integrazione, mediazione culturale, orientamento e supporto sociale: ambiti in cui la nostra associazione è impegnata ogni giorno, in stretta relazione con il territorio”.