Attualità | 03 gennaio 2026, 17:37
Bra, rinforzo in mediana: arriva Daniel Nicholas Armstrong
Il centrocampista classe 2005 approda in giallorosso in prestito dall’Atalanta ed è già a disposizione di mister Nisticò
Il Bra rende noto di aver perfezionato il tesseramento di Daniel Nicholas Armstrong. Nato in Finlandia nel 2005, possiede la doppia cittadinanza finlandese-inglese. Centrocampista-mediano, capace di ricoprire anche ruoli difensivi. Arriva in giallorosso in prestito gratuito, dall'Atalanta. È a disposizione di mister Fabio Nisticò e dello staff tecnico.
