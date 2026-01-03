Sanfrè, i presepi si mettono in mostra fino al 6 gennaio

La magia dei presepi rivive nella mostra organizzata presso il Santuario Madonna del Popolo di Sanfrè in occasione delle festività natalizie. L'esposizione, realizzata con il supporto dell'Associazione di volontariato Santuario Madonna del Popolo, gode del patrocinio del Comune e rimarrà aperta al pubblico, ad ingresso libero fino al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi con orario 15/18.30. Da queli contenuti in uno zoccolo a quelli in pietra lavica, da quelli tradizionali fino a quelli che provengono da tutto il mondo, sono tante le varianti dei presepi che si potranno trovare. Il fascino e la poesia della Natività è sempre attuale.

Basta entrare per immergersi in una magica atmosfera in cui suggestione e bellezza colpiscono la fantasia di chi ammira il simbolo per eccellenza del Natale. È possibile esporre il proprio presepe, ricevendo informazioni ai numeri: 339/5442689 o 333/3994059. Il 6 gennaio, ultimo giorno di apertura della mostra, ci sarà la festa di chiusura con premiazione degli espositori.