Torna a Celle Macra la “Notte dei Lumini”

Immersi nella magica atmosfera della borgata illuminata da un centinaio di lumini, tra racconti di tradizioni scomparse, storie di donne-medicina, antichi segreti della Valle Maira. A Celle di Macra torna la “Notte dei Lumini”, grazie al grande impegno della Pro Loco Seles.

Appuntamento per grandi e piccini lunedì 5 gennaio, con ritrovo alle ore 18 presso Borgata Chiesa. Da qui una navetta condurrà sino a Borgata Grangia. Da qui si partirà a pieni, verso un percorso a dir poco incantevole fino a Castellaro: “Il tragitto sarà confortato da bevande calde e panettone - dicono gli organizzatori - e, ai più piccoli, la Befana consegnerà un piccolo dono. Ci si immergerà tutti insieme nella magia della Notte dei Lumini ed alle 20.30 ci sarà l’apericena presso il Cantunal di Castellaro”.

La prenotazione per i doni della Befana e per l’apericena è obbligatoria ai numeri 347 396 7954(Nicole) e 342 939 7039 (Seline). Sarà comunque possibile cenare presso il ristorante la Cusino, previa prenotazione al numero 338 683 4448.



