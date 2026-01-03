Granda in lutto: è morto il Senatore Natale Carlotto

Si è spento, nella notte tra venerdì e sabato, il Senatore Natale Carlotto, per 45 anni direttore della Coldiretti Cuneo e figura di spicco della Democrazia Cristiana.

Carlotto, che avrebbe compiuto 95 anni tra poco più di quattro mesi, è stato deputato nella VII, VIII e IX legislatura della Repubblica Italiana, restando in carica dal 1976 al 1987, anno in cui è stato eletto al Senato, dove rimase fino al 1994. Successivamente fu anche presidente nazionale dei pensionati di Coldiretti.

Era nato a Ceva, in frazione San Bernardino, il 18 aprile 1931 in una famiglia di contadini.

Lascia la moglie Isa, i figli Paolo, Franco con Paola, le nipoti Elena e Silvia con Enrico, il fratello Piero con Anna, la cognata Connje con Giancarlo, nipoti, parenti ed amici.

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Spinetta (Cuneo) lunedì 5 gennaio alle 15,30. Oggi (sabato 3) alle 19 verrà recitato il rosario, sempre a Spinetta.

Lo ricorda con commozione Marcello Gatto, presidente di Coldiretti Cuneo dal 2002 al 2015: "Una grande perdita, sono molto dispiaciuto ed esprimo la mia vicinanza ai famigliari. Era amato dalla gente, ha fatto tanto per gli agricoltori. Si è speso parecchio per gli altri durante la sua vita e la sua carriera. Era una persona dalla intelligenza emotiva spiccata, in grado di sapere leggere le persone e che rispettava tutti. Conserverò sempre un bellissimo ricordo di lui".