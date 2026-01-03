Duemila candele per Candle Light: Limone Piemonte illumina Piazza del Municipio [FOTO]

Grande partecipazione ieri, venerdì 2 gennaio, a Limone Piemonte per la manifestazione Candle Light, che ha trasformato Piazza del Municipio in uno scenario di grande suggestione.

Quasi 2mila candele hanno illuminato il cuore del centro storico, creando un’atmosfera intima e scenografica che ha conquistato il nutrito pubblico accorso per l'occasione.

Cuore dell’evento il concerto a lume di candela, con un pianista che ha eseguito canzoni famose e brani natalizi, regalando agli spettatori uno spettacolo emozionante. A rendere ancora più suggestivo il contesto, le proiezioni del Borgo d’Arte e di Luce sulle facciate degli edifici: installazioni e giochi di luce firmati dal celebre artista Marco Lodola hanno contribuito a creare un’atmosfera immersiva e coinvolgente.

L’allestimento, curato nei minimi dettagli, ha richiesto l’impegno di sei persone che per quasi tre ore hanno lavorato all’accensione delle candele.

“Ringrazio Gilbert Irondelle per il prezioso contributo all’organizzazione di Candle Light, un’iniziativa di grande impatto capace di emozionare il pubblico e di valorizzare la bellezza del centro storico di Limone Piemonte con una proposta di grande qualità – ha commentato il sindaco Massimo Riberi -. L’evento si inserisce in un periodo particolarmente positivo per il turismo: le vacanze natalizie stanno registrando un ottimo afflusso, favorito dalla riapertura del Colle di Tenda e dalle recenti nevicate. Prosegue inoltre il ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà residenti e visitatori fino al 6 gennaio, con eventi pensati per tutte le età, confermando Limone Piemonte come meta viva e accogliente anche durante le festività”.