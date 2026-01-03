La Befana in Galleria – Giochi, letture e magia per tutta la famiglia

Martedì 6 gennaio le Gallerie Big di Alba, Bra e Cuneo trasformano l’Epifania in un pomeriggio di festa pensato per famiglie e bambini, dalle 15:00 alle 19:00. Tra attività divertenti e momenti di gioco, si celebra la magia della Befana con proposte che uniscono curiosità, fantasia e condivisione.

I più piccoli possono mettersi alla prova con La Missione della Befana, una caccia al tesoro fotografica divertente e coinvolgente. C’è spazio anche per giochi a tema, enigmi nella Piazza dei Giochi della Befana e tanti rebus pensati per stimolare ingegno e fantasia. Per chi ama le storie, non mancano i momenti di lettura con racconti tradizionali e fiabe invernali dedicate alla Vecchina che visita le case nella notte tra il 5 e il 6 gennaio.

L’Epifania alle Gallerie Big è un modo semplice e piacevole per vivere l’ultimo giorno delle feste insieme, creando ricordi e sorrisi in un clima accogliente e familiare.

Attività previste

La Missione della Befana – Caccia al tesoro fotografica

Un’avventura coinvolgente tra indizi, fotografie e prove da superare. I bambini saranno i protagonisti di una missione tutta da scoprire, guidata dalla simpatica Befana.

La Piazza dei Giochi della Befana

Uno spazio dedicato a giochi magici e attività pensate per intrattenere grandi e piccoli, in un clima festoso e divertente.

Enigmi della Calza

Rebus, quiz e indovinelli a tema Befana per mettere alla prova ingegno, velocità e fantasia. Un’attività perfetta per tutta la famiglia.

Le Storie della Vecchina

Un momento dedicato alla narrazione, con fiabe tradizionali, racconti sulla Befana e piccole storie d’inverno che faranno sognare i più piccoli.

Ti aspettiamo ad Alba, Bra e Cuneo per concludere le festività con allegria e un’atmosfera di festa.