Calcio Serie C / Domani il Bra inaugura il 2026 ospitando la Sambenedettese in un’importante sfida salvezza

Si appresta a iniziare il 2026 dell’AC Bra, con l’auspicio di replicare il glorioso 2025 appena concluso. La prima partita dell’anno coincide anche con la prima giornata del girone di ritorno e vedrà i giallorossi affrontare la Sambenedettese in quella che si preannuncia una vera e propria sfida salvezza.

Il match, valido per la 20a giornata del campionato di Serie C, andrà in scena allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante; fischio d’inizio alle 17:30.

Il Bra aveva chiuso il 2025 con l’importante pareggio ottenuto a Sestri Levante contro la Juventus Next Gen (1-1 con rete dei padroni di casa di Enrico Baldini). I giallorossi stanno affrontando un periodo sicuramente positivo come testimonia l’unica sconfitta subita (Ternana lo scorso 14 dicembre) negli ultimi cinque match. I braidesi proveranno dunque a sfruttare il fattore campo, che tanto sta aiutando la compagine cuneese (13 dei 15 punti sono stati ottenuti al “Sivori”), per ottenere l’ennesimo risultato utile delle ultime settimane.

Da domani mister Fabio Nisticò potrà contare su due pedine in più: Mattia Leoncini e Alexandru Capac. I due giovani calciatori sono stati annunciati in settimana dopo l’inizio ufficiale del calciomercato invernale, entrambi nella prima metà di stagione erano in forza al Rimini, poi escluso dal campionato.

La Sambenedettese arriva dalla sconfitta in casa contro la Vis Pesaro (0-2), stop preceduto dal pareggio sul campo del Pontedera (1-1). I ragazzi di mister Filippo D’Alesio proveranno dunque a tornare alla vittoria che manca dallo scorso 4 ottobre quando vinsero in Sardegna contro la Torres (0-2).

I rossoblu cercheranno di sfruttare al meglio le difficoltà difensive dei piemontesi che però nelle ultime uscite hanno dimostrato di essere migliorati molto sotto questo aspetto, come testimoniano gli 11 gol subiti nelle ultime 10 partite (erano state invece 16 le reti subite nelle prime otto).

In classifica il Bra occupa il 17° posto (15 punti) a tre distanze dalla salvezza rappresentata dalla quindicesima posizione attualmente occupata proprio dalla Sambenedettese a quota 18.

Un solo precedente tra le due formazioni: all’andata i marchigiani vinsero per 1-0 in casa, grazie alla rete di Konate. I bookmaker danno favorita la squadra ospite (1.90) con la vittoria dei padroni di casa che è data a quota 3.80.

Diretta Tv su Sky Sport (canali 206 e 252 con telecronaca di Pietro Scognamiglio) e su NOW.

La partita sarà diretta da Davide Gandino di Alessandria, coadiuvato agli assistenti Federico Mezzalira di Varese e Dario Testai di Catania, quarto ufficiale Giacomo Rossini di Torino e operatore FVS Filippo Pignatelli di Viareggio.

Prossimo appuntamento per il Bra domenica 11 gennaio, quando i piemontesi faranno visita al Perugia. Fischio d’inizio alle 17:30 allo stadio “Renato Curi” di Perugia.