VOLLEY A1F / Cuneo, che colpo al Pala Barton! Vittoria netta per 0-3 e salvezza sempre più vicina

Inizia in modo scoppiettante il 2026 della Honda Cuneo Granda Volley, che inaugura l'anno nuovo con una vittoria preziosa. Un successo non scontato, conquistato su un campo difficile, quello del Pala Barton della Bartoccini MC-Restauri Perugia.

Una sfida dal peso specifico elevatissimo, di quelle capaci di indirizzare la stagione: punti per prendere il largo e aumentare il distacco sulla zona rossa della classifica oppure un passo falso che avrebbe rimesso tutto in discussione, senza offrire certezze.

Di fronte due squadre separate da cinque punti, ma accomunate dalla stessa fame. Le Gatte, decise a proseguire il loro momento positivo e ad avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo salvezza, e le Black Angels, reduci dalla sconfitta interna con Macerata ma rinforzate dall’arrivo di due nuovi innesti, tra cui Giulia Gennari, schierata oggi in sestetto. In panchina, come seconda palleggiatrice, Turlà, preferita a Ricci.

Una partita cruciale, un vero e proprio esame da non fallire. E Cuneo ha risposto presente. Le Gatte si sono imposte in tre set con autorità, al termine di una prestazione corale di grande spessore: combattive su ogni pallone, capaci di non disunirsi nei momenti di difficoltà e spietate quando c’era da colpire. Un successo che vale punti pesantissimi, che alimenta il morale e manda un messaggio chiaro: le Gatte ci sono, e hanno tutta l’intenzione di graffiare fino all’ultimo pallone della stagione.

L’incontro si apre con il minuto di silenzio dedicato alle vittime della tragedia di Crans-Montana. Inizia poi un set combattutissimo: sorpassi e controsorpassi, con nessuna formazione che riesce a staccare l’altra. Si impatta così sul 22 pari, poi Cuneo dà il colpo di reni finale: grande attacco di Pritchard, subentrata a Rivero, ace Diop e muro su Bartolini, è 22-25.

Secondo parziale con Pritchard confermata per Rivero. Set perfettamente bilanciato, il primo break è targato Perugia, 16-14. Fatica la ricezione delle Gatte, con le Black Angels che ne approfittano per allungare 18-15 nel cuore del set. 22-17 e il parziale sembra già scritto, quando inizia la rimonta delle biancorosse, che prima si portano a -2 e poi completano l’operazione rimonta passando da 23-20 a 23-24. Errore di Keene in battuta e si torna in parità: finale di set al cardiopalma, con di nuovo vantaggi e controsorpassi. Le biancorosse però non mollano e buttano il cuore oltre l'ostacolo: tutte le Gatte salgono in cattedra e alla fine la chiudono Keene e Signorile per 28-30.

Avanti 0-2 e con tanto entusiasmo, Cuneo parte forte nel terzo set: 1-3 e 2-4. Le Black Angels però non ci stanno e si aggiudicano un parziale 4-0, da 4-6 a 8-6. Perugia ingrana la marcia giusta e allunga: 11-7 e 12-8. Le Gatte hanno però sette vite e ancora una volta inizia la rimonta capitanata da Pucelj: 12-12 e 12-13, con parziale 0-5. Ancora parità, poi le perugine tornano ad allungare, 17-14 e 19-16. Perugia si porta per prima in zona check out, 21-19, ma Pucelj e Diop ancora una volta ricuciono lo strappo, 21-21. Ancora un finale di set matto: Cuneo avanti 23-24, Perugia si salva e ancora una volta si va avanti ai vantaggi. Si lotta su ogni pallone, poi la chiude Diop con due grandissimi attacchi, è 26-28 e vittoria Cuneo!

Premiata MVP del match una super Bintu Diop, fondamentale nei momenti chiave e top scorer con 26 punti, di cui 2 muri e 3 ace. In doppio cifra anche Pucelj e Keene, entrambe a quota 11, e Cecconello con 10 punti. Per Perugia in doppia cifra Markovic, 15, e Gardini, 14.

Una bella vittoria dunque per inaugurare l'anno e soprattutto obiettivo salvezza a quasi un graffio. Certo, mancano ancora otto giornate al termine nel campionato, ma il distacco sulla zona retrocessione è ora di +8. Una differenza che fa tirare un respiro di sollievo e permette di guardare al prosieguo con fiducia ed entusiasmo.

La prossima giornata vedrà le Gatte ancora impegnate in un'altra importante trasferta. Domenica 11 gennaio infatti le biancorosse saranno in quel di Firenze per affrontare le Bisontine di Chiavegatti. Fischio di inizio alle 17:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Bartoccini MC-Restauri Perugia: al palleggio Gennari con opposta Markovic, al centro Mazzaro e Bartolini, in banda Gardini e Perinelli, libero Sirressi.

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile in regia, opposta Diop, centrali Keene e Cecconello, bande Pucelj e Rivero, libero Bardaro.

PRIMO SET

Inizio equilibrato con le formazioni che si spartiscono equamente la posta in palio. Primo break Cuneo 4-6 con ace di Rivero, subito ricucito dalle padrone di casa sul 7-7. Altro strappo biancorosso, 7-9 e ancora recupero, 9-9. Primo sorpasso Perugia e allungo, 13-10. Le Gatte però non mollano e colmano il gap, ristabilendo la parità, 14-14. L’errore al servizio di Diop e l’attacco vincente di Gardini riportano Perugia a +2. 18-17 ed entra Allaoui per Signorile al servizio. Altro strappo Perugia, 20-18. 20-19 entra Pritchard in prima linea per Rivero. 21-19 entra anche Magnani per Pucelj. Perugia resta a +1, 21-20, entra Koulisiani per servire al posto di Cecconello. Muro di Keene e si è di nuovo in parità. Ancora a segno Pritchard, ace Diop e Bartolini murata: 22-25 Cuneo.

SECONDO SET

Dentro Pritchard per Rivero. Inizio speculare al primo set, si procede in parità. Primo break Perugia che sfrutta gli errori delle Gatte, 16-14 e allungo 18-15. 18-16 entra Koulisiani per servire al posto di Cecconello. Spinge forte ora Perugia, 21-17. Pritchard sblocca Cuneo, 22-18. Signorile a segno e anche Pritchard dai 9 metri, 22-20. 23-20 con l’errore di Pritchard ed entra Magnani in ricezione. Vincente la fast di Keene, 23-21 e torna Cecconello in prima linea. Mani out di Pucelj, 23-22. Ancora a segno Pucelj, 23-23. Muro su Gardini, 23-24. Sbaglia Keene, 24 pari. Passa Gardini da 4, 25-24. Diop a segno e poi suo errore, 26-25. Vincente il primo tempo di Cecconello, 26-26. Imprecisione nel campo di Cuneo, 26-27. Mani out di Diop, 27 pari. Ancora a segno Diop, 27-28. Primo tempo di Mazzaro, 28 pari. Keene a segno e la chiude sotto rete Signorile, 28-30.

TERZO SET

Gran partenza Cuneo che tenta subito la fuga, 1-3 e 2-4. Perugia però non ci sta, recupera e allunga, 8-6 e 10-7. Sull'12-8 inizia la rimonta della cuneesi, con Pucelj che sale in cattedra da prima e seconda linea: 12-12 e 12-13. Fiesoli sblocca Perugia e Gennari allunga, 14-13. Cuneo pareggia e si torna in parità. Break Perugia e allungo, 17-14 e 19-16, con Magnani che entra per Pritchard. Ace di Keene, Gatte a -1, 19-18 e 21-20. Diop a segno, 21-21. Lemmens a segno, 22-21. Cecconello risponde, 22-22 con Koulisiani a servire. Mani out di Markovic, 23-22. Pritchard pareggia, 23-23. Ace di Diop, 23-24. Signorile di seconda e murata Diop, 25-25. Keene sotto rete e poi errore al servizio, 26-26. Doppiamente a segno Diop, è 26-28!