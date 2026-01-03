 / 

03 gennaio 2026, 10:55

Trump “Gli Stati Uniti hanno catturato Maduro e la moglie”

Trump “Gli Stati Uniti hanno catturato Maduro e la moglie”

WASHIGTON (ITALPRESS) - "Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie. L'operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell'ordine statunitensi". E' quanto si legge in un post di Donald Trump sulsocial Truth.(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

