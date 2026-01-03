Trump “Gli Stati Uniti hanno catturato Maduro e la moglie”

WASHIGTON (ITALPRESS) - "Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie. L'operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell'ordine statunitensi". E' quanto si legge in un post di Donald Trump sulsocial Truth.(ITALPRESS).
In Breve
sabato 03 gennaio
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Attualità
Attualità
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?