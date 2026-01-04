 / Attualità

Attualità | 04 gennaio 2026, 09:25

Dogliani perde 59 residenti nel 2025: calo demografico tra saldo naturale negativo e migrazioni in uscita

La popolazione scende sotto quota 4.600 abitanti a fine anno. Tengono le nascite rispetto al 2024, la popolazione straniera in aumento

Una veduta di Dogliani

Dogliani chiude il 2025 con un segno meno sul fronte demografico. Al 31 dicembre la popolazione residente si attesta a 4.569 abitanti, contro i 4.628 dell’anno precedente, con una diminuzione complessiva di 59 persone. Il calo riguarda in particolare la componente femminile (–64), mentre i residenti maschi risultano in lieve aumento (+5).

Nel dettaglio, i maschi residenti passano da 2.314 a 2.319, mentre le femmine scendono da 2.314 a 2.250. Il numero complessivo delle famiglie risulta pari a 2.033 a fine anno.

Il saldo naturale resta negativo: nel corso del 2025 si registrano 32 nati (14 maschi e 18 femmine) a fronte di 52 decessi (24 maschi e 28 femmine), con un differenziale di –20 unità. Un dato che, pur confermando una tendenza strutturale, risulta comunque in linea con l’andamento degli ultimi anni.

A pesare maggiormente è il saldo migratorio, anch’esso negativo. Le immigrazioni sono state 170 (109 maschi e 61 femmine), mentre le emigrazioni hanno raggiunto quota 209 (94 maschi e 115 femmine), determinando un saldo di –39 persone.

Rimane significativa la presenza della popolazione straniera, che al 31 dicembre 2025 conta 669 residenti, pari a circa il 14,6% della popolazione complessiva. La componente maschile è prevalente (367 uomini contro 302 donne). Le comunità più numerose provengono dall’Europa non UE (203 residenti) e dall’Unione Europea (214), seguite da Africa (149), Asia (84) e America (19) .

Tra le singole nazionalità, spiccano la comunità romena con 141 residenti, quella della Macedonia del Nord (102), seguita da Marocco (69), Bulgaria (52), Albania (46) e Bangladesh (44). 

redazione

