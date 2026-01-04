Dogliani perde 59 residenti nel 2025: calo demografico tra saldo naturale negativo e migrazioni in uscita

Dogliani chiude il 2025 con un segno meno sul fronte demografico. Al 31 dicembre la popolazione residente si attesta a 4.569 abitanti, contro i 4.628 dell’anno precedente, con una diminuzione complessiva di 59 persone. Il calo riguarda in particolare la componente femminile (–64), mentre i residenti maschi risultano in lieve aumento (+5).

Nel dettaglio, i maschi residenti passano da 2.314 a 2.319, mentre le femmine scendono da 2.314 a 2.250. Il numero complessivo delle famiglie risulta pari a 2.033 a fine anno.

Il saldo naturale resta negativo: nel corso del 2025 si registrano 32 nati (14 maschi e 18 femmine) a fronte di 52 decessi (24 maschi e 28 femmine), con un differenziale di –20 unità. Un dato che, pur confermando una tendenza strutturale, risulta comunque in linea con l’andamento degli ultimi anni.

A pesare maggiormente è il saldo migratorio, anch’esso negativo. Le immigrazioni sono state 170 (109 maschi e 61 femmine), mentre le emigrazioni hanno raggiunto quota 209 (94 maschi e 115 femmine), determinando un saldo di –39 persone.

Rimane significativa la presenza della popolazione straniera, che al 31 dicembre 2025 conta 669 residenti, pari a circa il 14,6% della popolazione complessiva. La componente maschile è prevalente (367 uomini contro 302 donne). Le comunità più numerose provengono dall’Europa non UE (203 residenti) e dall’Unione Europea (214), seguite da Africa (149), Asia (84) e America (19) .

Tra le singole nazionalità, spiccano la comunità romena con 141 residenti, quella della Macedonia del Nord (102), seguita da Marocco (69), Bulgaria (52), Albania (46) e Bangladesh (44).