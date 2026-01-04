La Fidas di Mondovì ricorda Franca Del Fabbro Colombo, spentasi a 104 anni

Lutto a Mondovì per la scomparsa di Franca Del Fabbro, spentasi a 104 anni.

A ricordarla la Fidas cittadina: "Moglie del compianto dott. Stefano Colombo, presidente e autentica colonna portante della nostra associazione negli anni ’60 e ’70, Franca ha sempre accompagnato e sostenuto il marito con discrezione e dedizione nell’attività svolta all’interno della A.V.A.S. Monregalese. Donna sportiva, dallo spirito vivace e dall’indole aperta, nonostante un’età davvero straordinaria ha conservato fino all’ultimo lucidità, prontezza e una grande energia interiore".

Il Consiglio Direttivo e tutti i donatori di Fidas Monregalese si stringono con affetto alla famiglia, condividendo il dolore per la perdita e ricordando con gratitudine una figura che ha fatto parte della nostra storia.

La donna lascia i figli Guido, con la moglie Adriana e figli Mattia e Simone, Giorgio, e Maurizio con la moglie Loredana e figli Paolo e Marco.