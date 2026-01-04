 / Attualità

Attualità | 04 gennaio 2026, 17:28

Vicoforte, il Comune ha assegnato contributi alle associazioni

Deliberati i sostegni riferiti alle attività svolte nel corso del 2025

Il municipio di Vicoforte

Nelle riunioni di Giunta di fine anno sono stati deliberati i contributi alle associazioni che ne avevano fatto richiesta con riferimento alle attività svolte nel corso del 2025. 

Sono stati assegnati: al Vicoforte Volley Ceva € 6.000 (per la stagione sportiva 2024/2025); all’ASD Piazza € 5.000 che integrano il contributo di € 9.000 assegnato in forza della convenzione per la gestione del campo sportivo vicese; alla ProVicoforte per € 3.500 (tenendo anche conto delle spese di gestione del ripetitore TV), all’Associazione “Una Zampa per la vita” € 1.600 (per il supporto nella gestione del randagismo felino ed esigenze connesse), all’Associazione Nativitas € 1.500 (per la collaborazione prestata in diverse iniziative) e all’Associazione FEU € 800 (per supporto ad attività extrascolastiche).

Nel corso dell’anno era anche stato assegnato un contributo di € 2.000 all’Associazione VIA per le attività turistico/culturali organizzate in Vicoforte.

