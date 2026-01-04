VOLLEY A1F / PERUGIA-HONDA CUNEO 0-3. Le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI 5,5: entra in campo soprattutto per dare sicurezza al servizio, ma non lascia il segno.

JAELYN KEENE 7: anche contro il Perugia non tradisce le attese. La centrale statunitense firma un’altra prova di spessore e di concretezza con fast e attacchi dalla precisione chirurgica. Mette il suo sigillo anche in battuta, dove arrivano due preziosi ace.

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO 6: resta in campo solo nel primo set, giusto il tempo per mettere a segno tre punti. Le difficoltà in fase di ricezione inducono coach Salvagni a toglierla dalla mischia.

NOVA MARRING: S.V.

ERIKA PRITCHARD 7: la schiacciatrice ammirata nella prima parte di stagione sta tornando ai suoi livelli, anche perché la condizione fisica continua a crescere. Chiude la serata con 9 punti, un muro e un ace.

LINDA MAGNANI 6: con lei in campo, anche se per brevi spezzoni del match, la fase di ricezione migliora in quantità e anche in qualità.

SAFA ALLAOUI 6: pochi minuti in campo soprattutto per far rifiatare la Capitana. Avrebbe bisogno di giocare di più, ma con una Signorile in gran forma gli spazi si assottigliano.

ANNA BARDARO 7: la sua crescita in fase difensiva è sotto gli occhi di tutti. Ora si attendono miglioramenti anche in ricezione, dove comunque non sfigura.

AGNESE CECCONELLO 7,5: Tra le migliori in campo. La centrale triestina sfodera un’altra grande prestazione, condita da dieci punti all’attivo (58%), tre dei quali giunti con la specialità della casa: il muro. I suoi primi tempi continuano a essere una garanzia di successo.

MASA PUCELJ 7: in attacco arriva qualche errore di troppo, ma contribuisce concretamente alla causa. I suoi mani-out si rivelano micidiali. Quando il talento sloveno passerà allo step successivo ne vedremo delle belle.

NOEMI SIGNORILE 7: la Capitana è in condizione e si vede. La regista delle gatte non perde mai la bussola ed è brava a mantenere la calma anche nei momenti di difficoltà del match.

BINTO DIOP 8: l’opposto di Castelfranco di Sotto non smette di stupire. Anche contro il Perugia arriva una pioggia di applausi per una prova di altissimo livello. Preziosa in tutti i fondamentali, mette a referto 26 punti complessivi, dove non mancano gli ace (3) e i muri (2). Porta a casa meritatamente l’ennesimo titolo di MVP.

FRANCOIS SALVAGNI 7: le gatte brindano al nuovo anno con una vittoria convincente quanto fondamentale. Il tecnico delle gatte mantiene alta la guardia e presenta in campo un Cuneo agguerrito, solido e con la voglia di raccogliere punti pesanti. A ogni time-out ridà equilibrio e soluzioni alla sua squadra. A questo punto sognare qualcosa di più della salvezza appare assolutamente lecito.