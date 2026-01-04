 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 04 gennaio 2026, 12:07

Brescia, donna accoltellata al collo dal marito: è in gravi condizioni

Brescia, donna accoltellata al collo dal marito: è in gravi condizioni

(Adnkronos) - Una donna di 45 anni è stata accoltellata al collo questa mattina a Capriolo, in provincia di Brescia. La donna è stata soccorsa in strada dal 118 con diverse ferite da taglio al collo ed è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili Brescia. Sul posto, via Largo Ochi, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Secondo quanto accertato dai militari, la donna è stata aggredita dal marito di 51 anni al termine di un litigio iniziato in casa e poi proseguito in strada. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium