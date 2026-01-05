A Fossano un evento di sorrisi, risate e corsa: la “Staffetta delle Befane” ha conquistato tutti

Al Villaggio sportivo di Fossano ha riscosso un buon successo di pubblico la seconda edizione di un appuntamento non convenzionale, ma molto curioso, in vista dell’Epifania.

Si è tenuto infatti nel pomeriggio di ieri, domenica 4 gennaio, la “Staffetta delle Befane”, che ha trasformato la pista in un piccolo teatro di risate, “fiato corto” e scope volanti.

Tante le squadre agguerrite che si sono date battaglia a colpi di scambio di scopa, contendendosi non solo l’onore, ma anche le ambitissime tre scope del podio: oro, argento e bronzo.

Travestimenti, incitamenti e sorrisi hanno reso ogni giro una festa, ricordandoci che correre può essere anche puro divertimento.

Organizzata dall’Atletica 75 Fossano insieme allo staff della Strafossan, la staffetta ha evidenziato vera competitività, perché quando c’è una scopa da conquistare, nessuno si tira indietro.

È stata una corsa goliardica, sì, ma con il cuore e le gambe al posto giusto, capace di chiudere le feste nel modo migliore possibile. Con le risate, la corsa e condividendo lo spirito più bello dello sport.



