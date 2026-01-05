A Robilante musei aperti in occasione dell’Epifania

A Robilante le festività natalizie si concludono con un’apertura straordinaria dei Musei della Fisarmonica, Mu.S.Com (Museo del suono e della comunicazione) nella giornata di martedì 6 gennaio (orario 10-12; 15-18).

Un’occasione unica per apprendere le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com) oppure come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica).

Per informazioni

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394; www.museofisarmonica.com

Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673.