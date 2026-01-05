 / Eventi

Cuneo: cresce l’attesa per il tradizionale appuntamento con la “Befana del Vigile”

L’iniziativa si terrà martedì 6 gennaio, dalle 14 alle 18, in piazza del Foro Boario. In caso di maltempo, le attività saranno trasferite in piazza Virginio

Il comando di Polizia Locale di Cuneo organizza la “Befana del Vigile 2026”, un appuntamento dedicato alla sicurezza stradale e pensato in particolare per bambini e famiglie.

L’iniziativa si terrà martedì 6 gennaio, dalle 14 alle 18, in piazza del Foro Boario. In caso di maltempo, le attività saranno trasferite in piazza Virginio.

Nel corso del pomeriggio saranno proposte attività educative, giochi e momenti informativi finalizzati a sensibilizzare i più piccoli al rispetto delle regole della strada attraverso modalità semplici, divertenti e coinvolgenti. 

Tra le novità di quest’anno anche un momento di intrattenimento con il Mago Arturo. 

L’obiettivo principale resta quello di promuovere una cultura della sicurezza che parta dai più giovani e coinvolga l’intera comunità.


 

