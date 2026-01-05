Trinità, successo per la Tractors Infinity Night con l’“angelo del Natale” protagonista

L’angelo del Natale è la figura che quest’anno è stata protagonista della Tractors Infinity Night a Trinità.



Sono stati ben 222 i mezzi, provenienti da tutta la Granda e anche da fuori provincia, che hanno partecipato all’iniziativa alla Savella.



“Non ci aspettavamo una partecipazione così ampia - spiegano gli organizzatori Luca Mana, Federico Barbero, Giulio Mana, Giorgio Costamagna -. La polenta, preparata dal Comitato Savella, è stata un successo enorme e anche le offerte raccolte sono state generose. Siamo davvero soddisfatti: un’iniziativa a cui le persone in questi anni si sono affezionati, sia trattoristi che non.

Speriamo di continuare così, vorremmo ringraziare tutti gli sponsor e tutti coloro che hanno partecipato perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile”.