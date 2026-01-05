Dalla sezione albese del CCMotorday una gradita donazione all'ospedale di Verduno

Nella mattinata di venerdì 2 gennaio una delegazione della sezione albese del CCMotorday, per il terzo anno consecutivo, ha donato in beneficenza 20 dispositivi medici pediatrici “Respiro” al reparto pediatrico dell’Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.
Ad accogliere la delegazione la Dott.ssa Ilaria Negro, nuovo direttore della Struttura di Pediatria, e il Dott. Enrico Guercio, dirigente di Pediatra.
L’evento si è svolto in un clima di cordialità con la consegna dei dispositivi e le relative fotografie di rito.
Successivamente quattro soci del Motoclub, in rappresentanza di tutti, Maria Rosa Molinari, Gabriella Sciolla, Leonardo Langianese ed il figlio Oscar, accompagnati dalla Dott.ssa Negro, si sono recati nelle varie camere del reparto per consegnare personalmente ai bambini ricoverati dei sacchetti di dolci confezionati per la festività dell’Epifania.
La volontà della sezione e dei propri soci è quella di continuare ad effettuare, per i futuri anni, queste donazioni per il reparto di Pediatria in occasione della festività della Befana.