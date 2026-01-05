Atletica Mondovì, brillano Ezzouhti a Roma e Jessy Ifa a Bergamo

I portacolori del sodalizio monregalese inaugurano il nuovo anno con risultati di spessore: Karim Ezzouhti brilla nella “We Run Rome” di fine 2025, mentre le new entry Jessy Ifa e Tiziana Traverso si distinguono nel primo meeting indoor stagionale.

Il campione dell’Atletica Mondovì Ezzouhti chiude in 29’48” la 10 km capitolina, dietro solo all’azzurro Federico Riva: un ottimo inizio di stagione e conferme importanti per il mezzofondo monregalese.

Nella prima uscita indoor dell’anno, Jessy Ifa domina i 60 ostacoli con 8”62 e sfiora il minimo per gli Assoluti; bene anche Tiziana Traverso, sesta con il nuovo personale.

Bergamo – 4 Gennaio – Meeting Indoor: Jessy Ifa subito veloce. Bene anche Tiziana Traverso

Subito molto competitive le due “new entry” dell’Atletica Mondovi Acqua S. Bernardo impegnate il primo week end di gennaio nella trasferta di Bergamo.

Nel tunnel orobico, l’alessandrina Jessy Osaya Ifa Uwadaie al debutto sui 60 ostacoli, domina le batterie con 8”69 (migliorando il suo personale di quasi 4 decimi) assieme alla compagna di allenamento Tiziana Traverso quinta con 9”26 (anche per lei nuovo PB). Entrambe accedono alla finale dove Jessy conquista il successo scendendo ancora a 8”62, a soli 2 centesimi dal minimo per i tricolori indoor assoluti, mentre la Traverso - specialista dei 400 ostacoli - si deve accontentare del sesto posto in 9”30.

Soddisfatto di questa prima uscita stagionale, il tecnico Gianluca Magagna.

(Jessy Ifa e Tiziana Traverso)

Roma - 31 dicembre – We Run Rome: Karim Ezzouhti sfiora il colpaccio: 2° dietro Federico Riva

Mercoledì 31 dicembre si è corsa la 14ª edizione della We Run Rome una 10 km che ha visto sfilare sul traguardo delle Terme di Caracalla migliaia di runner su un tracciato che attraversa alcuni dei luoghi più ricchi di storia e di fascino di Roma.

Grande prestazione per Karim Ezzouhti che ha chiuso al secondo posto in 29'48" dietro all'azzurro delle Fiamme Gialle Federico Riva 1° in 29'31", già 7° nei 1500 metri ai Mondiali di Tokyo di Agosto. Terzo Lorenzo Brunier delle Alpi Apuane in 29'51".

Una ottima prova per il ragazzo originario di Ouazzane (Marocco) campione nazionale nel 2024 dei 5.000 metri, che anche il prossimo anno vestirà i colori dell'Atletica Mondovì. Sarà il traino del settore mezzofondo dal cui vivaio stanno emergendo profili interessanti come Michele Aimo o il giovanissimo Giorgio Comino grazie al grande lavoro quotidiano dei tecnici Lorenzo Rossi e Fabrizio Moscarini.



